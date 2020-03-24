



Компания OPPO представила в России новый бюджетный смартфон — OPPO A31. Модель оснащена трехмодульной камерой и уже продаётся в фирменном интернет-магазине за 11 990 рублей.



OPPO A31 обладает дисплеем с диагональю 6,5 дюймов и разрешением 1600×720 пикселей и технологией защиты зрения, которая снижает утомляемость глаз при длительной работе.



Тройная камера с поддержкой AI-алгоритмов предусматривает несколько сценариев использования. Основной модуль камеры (12 МП) обеспечивает детализацию и четкость изображения, датчик глубины (2 МП) отвечает за реализацию эффекта боке для съемки портретов, а макрообъектив (2 МП) с фокусным расстоянием от 4 см позволяет делать снимки крупного плана. Кроме того, в смартфоне реализован режим Dazzle Color, который настраивает цвет фото на уровне каждого пикселя с помощью специального алгоритма. Благодаря AI-технологиям, фронтальная камера (8 МП) автоматически определяет пол и возраст участников селфи, что позволяет получить более естественную обработку кадров.



Устройство обладает аккумулятором на 4230 мАч с оптимизацией энергопотребления. Объем встроенной памяти — 64 или 128 ГБ с возможностью увеличения ещё на 256 ГБ при использовании карты памяти. Смартфон работает под управлением оболочки ColorOS 6.1 на базе Android 9.0.







