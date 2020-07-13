



Российское подразделение компании ZTE анонсировало смартфон ZTE Blade V2020 с 6,53-дюймовым дисплеем, квадрокамерой с разрешением 48 Мп и мощным аккумулятором. Новинка появится в России 14 июля.



Одна из главных особенностей устройства — большой экран, который занимает целых 91,5% площади передней панели. Фронтальная камера новинки встроена в небольшой вырез экрана.



Модель ZTE Blade V2020 получила оболочку MiFavor 10. Платформа изучает привычки пользователя, благодаря чему скорость запуска программ снижается на 120% по сравнению с оригинальной системой.



Пользователь может настроить цветовое решение рабочего пространства, адаптировать внешний вид кнопок для лучшего визуального восприятия, выбрать «живые» обои и изменить цветовую температуру экрана, используя специальное цветовое колесо или выбрав один из предустановленных режимов: «Тёплые тона», «Нормальный» и «Холодные тона», «Режим чтения» и «Ночной режим». Кроме того, в смартфоне предусмотрено несколько решений для удобной работы с приложениями — например, возможность делать «длинные скриншоты» с поддержкой автоматической прокрутки. При активации функции изображение на дисплее смартфона начинает автоматически прокручиваться вниз.







MiFavor 10 позволяет записывать видео экрана, кнопка активации записи видео с экрана смартфона находится в меню шторки уведомлений. Для быстрого доступа к избранным приложениям можно вывести их иконки прямо на экран блокировки или воспользоваться тематическим каталогом. Также в новинке улучшена навигация и систематизация фотографий и сохраненных изображений.



«Режим экстремального энергосбережения» позволяет продлить работу устройства при низком уровне заряда, оставив доступ только к шести избранным приложениям. Когда пользователь находится на домашнем экране, фоновые приложения отключаются для экономии заряда батареи.



ZTE Blade V2020 открывает широкие возможности для мобильной съемки. Смартфон оборудован камерой с четырьмя объективами. Основной модуль с разрешением 48 Мп и апертурой F/1.79 позволяет создавать фото и видео высокой четкости, даже если предмет съемки находится на значительном расстоянии. Широкоугольный объектив (120°) поддерживает разрешение 8 Мп и функцию антиискажения для панорамных снимков. Еще пара 2-мегапиксельных модулей отвечает за макросъемку и измерение глубины кадра: они помогут создавать художественные фотографии с размытым фоном и четкими объектами на первом плане.







Камера новинки поддерживает алгоритмы искусственного интеллекта. Так, в устройстве заложена функция распознавания изображений для динамических сцен в режиме реального времени. На этапе предпросмотра устройство адаптирует настройки камеры для разных жанровых сцен. Возможности ИИ улучшают качество фото при слабом освещении и стабилизируют видео при съемке без штатива.



Фронтальная камера с разрешением 16 Мп поддерживает интеллектуальные функции бьютификации и использует технологию HDR для обработки селфи. Во встроенном видеоредакторе можно подготовить отснятый материал для публикации в соцсетях.



ZTE Blade V2020 управляется восьмиядерным процессором Helio P70. Он поддерживает алгоритмы искусственного интеллекта и автоматически настраивает системные ресурсы под разные задачи.



Среди других особенностей ZTE Blade V2020 — аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, аудиосистема DTS: X Ultra. В смартфоне предусмотрена технология NFC для бесконтактной оплаты.



Новинка будет доступна в чёрном и жемчужном цвете. Смартфон появится в продаже с 14 июля по цене 15 990 рублей. Его можно будет приобрести в сети магазинов «Связной» или заказать онлайн на сайте ZTE.



Технические характеристики





Процессор MediaTek Helio P70, 8 ядер по 2,1 ГГц

Операционная система Android 10 + MiFavor 10

Дисплей 6,53 дюйма, IPS, FHD+, 2340×1080 пикселей, 19,5:9, 2.5D стекло

Квадрокамера 48 Мп, f/1.79, AF, LED вспышка, + 8 Мп, f/2.2, угол 125° + 2 МП, f/2,4, макрообъектив + 2 Мп, f/2.4, боке-камера

Фронтальная камера 16 Мп, f/2.0

Аккумулятор 4000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт

Разъемы USB Type-C, 3,5 мм, OTG, 2 SIM nano + nano/ micro SD (до 512 ГБ)

Габариты 162,7×76,3×8,8 мм

Масса 185 грамм

Память 4 ГБ + 128 ГБ

Дополнительные возможности: NFC, GPS, A-GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 / 5ГГц)

Датчик приближения, освещения, компас, акселерометр, гироскоп, сканер отпечатка, Face ID, HiFi аудио, поддержка DTS: X Ultra, VoLTE, VoWIFI, FOTA





