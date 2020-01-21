До 7,5 часов автономной работы и до 28 часов при зарядке от чехла

Зарядка с помощью разъема USB-C

Устойчивость к воздействию воды и пыли по классу IP57







Компания Jabra объявила о выпуске беспроводных наушников Elite Active 75t, предназначенных для приверженцев активного образа жизни. Наушники представляют собой спортивную версию недавно анонсированной модели Elite 75t — они обладают повышенной прочностью и оптимизированы для использования во время тренировок и занятий фитнесом.Наушники Jabra Elite Active 75t на 22% компактнее своего предшественника и устойчивы к воздействию воды и пыли, время работы от батареи при зарядке с помощью чехла увеличен на 89% до 28 часов. Эта модель также отличается чуть более высоким стандартом защиты от воды и пыли — IP57 (в отличие от IP56 в версии Active 65t).Во втором квартале 2020 года Jabra выпустит новое программное обеспечение Jabra MySound. Оно построено на базе аудиотехнологий компании GN Hearing и обеспечит возможность индивидуальной настройки звучания. Благодаря обновленному приложению Jabra MyControls также появится возможность использовать только один наушник. Это позволяет использовать наушник во время беседы с людьми и продлевает время автономной работы.Пройдя тест на остроту и чувствительность слуха, состоящий из серии звуковых сигналов, в приложении Jabra Sound+, можно настроить звучание наушников. Технология MySound компенсирует провалы в определенных диапазонах частот, а искусственный интеллект отвечает за работу алгоритма, который калибрует гарнитуру на основе аудиопрофиля пользователя. Когда профиль установлен, можно добавить еще один уровень персонализации, используя настраиваемый эквалайзер. С помощью эквалайзера можно настраивать левый и правый наушники в соответствии с предпочтениями.Основные характеристики:Наушники Elite Active 75t будут доступны в двух цветах — темно-серый и синий. Рекомендованная цена в рознице 13 999 рублей. Приобрести новинку можно будет в сети магазинов re:Store, ожидаемый старт продаж — март 2020 года.