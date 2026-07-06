В России представлены Dreame R10S Slim Aqua и R10S Essential Aqua — вертикальные пылесосы по доступной цене

Новинки получили насадку для влажной уборки с активным всасыванием, многофункциональную щетку с подсветкой, пятиступенчатую систему фильтрации и набор насадок для комплексной уборки дома.Dreame объявляет о старте продаж в России беспроводных вертикальных пылесосов R10S Slim Aqua и R10S Essential Aqua. Ключевой особенностью стала насадка для влажной уборки с активным всасыванием. Две вращающиеся круглые швабры со скоростью до 120 оборотов в минуту одновременно очищают поверхность, а система всасывания собирает мусор и помогает удалять загрязнения. Встроенный резервуар объемом 150 мл обеспечивает равномерную подачу воды во время уборки.Для ежедневной сухой уборки обе модели оснащены многофункциональной насадкой для сухой уборки с подсветкой для обнаружения мелкой пыли на твердых покрытиях. V-образная конструкция щетки с защитой от наматывания волос позволяет одинаково эффективно работать как на твердых полах, так и на ковровых покрытиях.Мощность всасывания до 100 аВт, пятиступенчатая система фильтрации с эффективностью 99,9% для частиц размером до 0,3 мкм и время автономной работы до 40 минут позволяют использовать устройства для полноценной уборки квартиры без подзарядки.Еще одной особенностью новинок стал облегченный корпус весом всего 1,28 кг. Пылесос удобно использовать как для уборки пола, так и для очистки мебели, штор, лестниц и других поверхностей. В комплект также входят моторизированная мини-щетка для мебели и текстиля и щелевая насадка для труднодоступных мест, что позволяет использовать устройства для уборки различных зон дома.Новинки уже доступны по рекомендованной розничной цене 19 990 руб на официальном сайте бренда, маркетплейсах и в фирменных розничных магазинах Dreame.