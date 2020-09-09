Компания Huawei представила на российском рынке планшеты MatePad T 10 и MatePad T 10s. Они оснащены системной объемного звучания Histen 6.1, батареями ёмкостью 5100 мАч и работают под управлением оболочки EMUI 10.1.
Huawei MatePad T 10s оснащается FHD-экраном с диагональю 10,1 дюйма и плотностью пикселей 224 ppi. Он способен воспроизводить 70% оттенков цветового пространства NTSC и занимает 80% фронтальной поверхности корпуса. Технология улучшения изображения Huawei ClariVu динамически оптимизирует цветопередачу, яркость и насыщенность, а алгоритм Super Resolution повышает разрешение видеоконтента. За звук в MatePad T 10s отвечают два высокоамплитудных динамика, настроенные специалистами Harman Kardon, а также технология объёмного звучания Huawei Histen 6.1 и отдельный усилитель низких частот.
Разработчики уделили внимание защите детей от нежелательного контента и создали специальный детский режим — безопасное виртуальное пространство для обучения и развлечений с расширенными настройками родительского контроля. По умолчанию в режиме «Дети» доступны диктофон, камера, приложения для рисования и воспроизведения мультимедийного контента. Родители могут загружать туда фотографии и видео и настраивать доступ к другим приложениям, а также устанавливать ограничения, определяя, когда и сколько дети могут пользоваться ими. Кроме того, в детский режим входят несколько настроек режима защиты зрения и функции слежения за осанкой. Защита зрения уменьшает вредное УФ-излучение от экрана и снижает нагрузку на глаза при длительном использовании планшета. Режим электронной книги оптимизирует яркость и цветовой баланс экрана во время чтения, а ночной режим обеспечивает комфорт при работе с планшетом в тёмное время суток.
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