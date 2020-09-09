





























Huawei MatePad T 10s (2 ГБ ОЗУ + 32 ГБ, Wi-Fi + LTE) — 15 990 рублей

Huawei MatePad T 10s (3 ГБ ОЗУ + 64 ГБ, Wi-Fi + LTE) — 17 990 рублей

Huawei MatePad T 10 (2 ГБ ОЗУ + 32 ГБ, Wi-Fi) — 11 990 рублей

Huawei MatePad T 10 (2 ГБ ОЗУ + 32 ГБ, Wi-Fi + LTE) — 12 990 рублей







Компания Huawei представила на российском рынке планшеты MatePad T 10 и MatePad T 10s. Они оснащены системной объемного звучания Histen 6.1, батареями ёмкостью 5100 мАч и работают под управлением оболочки EMUI 10.1.Huawei MatePad T 10s оснащается FHD-экраном с диагональю 10,1 дюйма и плотностью пикселей 224 ppi. Он способен воспроизводить 70% оттенков цветового пространства NTSC и занимает 80% фронтальной поверхности корпуса. Технология улучшения изображения Huawei ClariVu динамически оптимизирует цветопередачу, яркость и насыщенность, а алгоритм Super Resolution повышает разрешение видеоконтента. За звук в MatePad T 10s отвечают два высокоамплитудных динамика, настроенные специалистами Harman Kardon, а также технология объёмного звучания Huawei Histen 6.1 и отдельный усилитель низких частот.Huawei MatePad T 10 оснащён HD-экраном с диагональю 9,7 дюйма и соотношением сторон 16:10. По бокам расположены стереодинамики с поддержкой технологии Histen 6.1, которая позволяет воспроизводить объёмный многоканальный звук. Планшет получил батарею ёмкостью 5100 мАч и корпус толщиной 7,85 мм.В обе модели установлен восьмиядерный процессор Kirin 710A. Платформа EMUI 10.1 предлагает набор расширенных возможностей: например, режим APP Multiplier позволяет разделить экран на две части и вывести два независимых окна одного приложения, чтобы более продуктивно использовать экран. Поддержка Huawei Share позволяет подключить планшет к другим устройствам Huawei и передавать на них фотографии и видео со скоростью до 150 МБит/с.Разработчики уделили внимание защите детей от нежелательного контента и создали специальный детский режим — безопасное виртуальное пространство для обучения и развлечений с расширенными настройками родительского контроля. По умолчанию в режиме «Дети» доступны диктофон, камера, приложения для рисования и воспроизведения мультимедийного контента. Родители могут загружать туда фотографии и видео и настраивать доступ к другим приложениям, а также устанавливать ограничения, определяя, когда и сколько дети могут пользоваться ими. Кроме того, в детский режим входят несколько настроек режима защиты зрения и функции слежения за осанкой. Защита зрения уменьшает вредное УФ-излучение от экрана и снижает нагрузку на глаза при длительном использовании планшета. Режим электронной книги оптимизирует яркость и цветовой баланс экрана во время чтения, а ночной режим обеспечивает комфорт при работе с планшетом в тёмное время суток.С 17 сентября 2020 года оформить предзаказ на оба планшета можно будет в официальном интернет-магазине Huawei. В магазинах-партнерах компании для предварительного заказа будет доступна одна модель — MatePad T 10s. C 25 сентября вся серия планшетов появится в открытой продаже. Рекомендованная розничная цена зависит от характеристик продукта: