В России представлены realme P4, P4x и P4 Lite

Ультравыносливые новинки получили передовые кремний-углеродные батареи емкостью до 8000 мА·ч, ударопрочные корпуса и плавные дисплеи 120 Гц по цене от 11 000 рублей.
Вместо классической погони за пиковыми баллами в бенчмарках, которые на практике часто ведут к троттлингу, перегреву корпуса и быстрой деградации батареи, серия realme P4 делает ставку на повседневную выносливость. Это большой запас автономности, экраны 120 Гц, которые не снижают частоту из-за перегрева процессора, и долговечные аккумуляторы, сохраняющие емкость в течение 6–7 лет активной эксплуатации.
Основой защиты серии стал бронированный корпус ArmorShell с амортизационными «подушки безопасности» внутри и сертификацией по промышленному стандарту MIL-STD 810H. Различаются устройства балансом характеристик, дизайном и стоимостью.
realme P4
Старшая модель серии спроектирована так, чтобы обеспечивать безупречную плавность изображения без перегрева процессора. Смартфон оснащен ярким AMOLED-экраном на 6,8 дюймов и энергоэффективной платформой Snapdragon 685 с мощной системой охлаждения площадью 15 292 мм².
Характеристики
• Дисплей: AMOLED, 6,8 дюймов, FHD+, 20 Гц, яркость до 4000 нит;
• Процессор: Snapdragon 685, система охлаждения площадью 15 292 мм²
• Оперативная память: 6 / 8 ГБ + 16 ГБ виртуальной
• Накопитель: 128 / 256 ГБ , поддержка карт памяти microSD
• Аккумулятор: 7000 мА·ч, до 6 лет службы
• Зарядка: быстрая проводная 45 Вт, реверсивная 10 Вт, Bypass (сквозная)
• Камеры: основная 50 МП, фронтальная 8 МП
• Сканер отпечатков пальцев: оптический, интегрирован под дисплей
• Связь: 4G (LTE)
• Защита: IP69K
• AI Pulse Light: есть (9 цветов, 5 скоростей пульсации)
• Операционная система: realme UI, Android 16
• Толщина и вес: 8,1 мм / 205 г
• Цвета: фиолетовый, зеленый
realme P4x
Модель realme P4x предлагает рекордный по емкости аккумулятор в ценовом сегменте до 20 000 рублей. Огромная батарея емкостью 8000 мА·ч работает в связке со специальной антенной системой HyperSignal, гарантирующей идеальный прием сотовой связи, даже в метро.
Характеристики
• Дисплей: IPS LCD, 6,8 дюймов, разрешение HD+, 120 Гц, яркость до 900 нит,
• Процессор: Unisoc T7250 (T615), система охлаждения площадью 11 124 мм²
• Оперативная память: 4 ГБ + до 8 ГБ виртуальной
• Накопитель: 128 / 256 ГБ, поддержка карт памяти microSD
• Аккумулятор: 8000 мА·ч, до 7 лет службы
• Зарядка: быстрая проводная 45 Вт, реверсивная 6 Вт, Bypass (сквозная)
• Камеры: основная 50 МП, фронтальная 5 МП
• Сканер отпечатков пальцев: боковой (встроен в кнопку питания)
• Связь: 4G (LTE), антенна HyperSignal (улучшает прием в метро и ТЦ)
• Защита: IP64
• AI Pulse Light: есть (синхронизация с музыкой, вызовами и играми)
• Операционная система: realme UI, Android 16
• Толщина и вес: 8,78 мм / 219 г
• Цвета: синий, бежевый
realme P4 Lite
Самый доступный смартфон в линейке — realme P4 Lite. При своей скромной толщине всего 8,38 мм смартфон снабдили емким кремний-углеродным аккумулятором на 7000 мА·ч. Это идеальный баланс легкости, эргономичности и сверхдлительной работы для игр и повседневных задач.
Характеристики
• Дисплей: IPS LCD, 6,8 дюймов, разрешение HD+, 120 Гц, яркость до 900 нит, DC Dimming, интерактивная «мини-капсула»
• Процессор: Unisoc T7250 (T615), система охлаждения площадью 10 000 мм²
• Оперативная память: 4 ГБ + 8 ГБ виртуальной
• Накопитель: 64 / 128 ГБ, поддержка карт памяти microSD
• Аккумулятор: 7000 мА·ч, до 6 лет службы
• Зарядка: проводная 15 Вт, реверсивная 6 Вт, Bypass (сквозная)
• Камеры: основная 8 МП, фронтальная 5МП
• Сканер отпечатков пальцев: боковой (встроен в кнопку питания)
• Связь: 4G (LTE), антенна HyperSignal (прирост силы сигнала до +85%, плавность видео в метро до +79%)
• Защита: IP64
• Операционная система: realme UI, Android 16
• Толщина и вес: 8,38 мм / 208 г
• Цвета: фиолетовый, серый
Цена и доступностьПродажи новой линейки официально стартуют в России 14 июля 2026 года.
• realme P4 (6+128 ГБ) — 16 999 руб (на старте 15 499 руб)
• realme P4 (8+256 ГБ) — 20 999 руб (на старте 18 999)
• realme P4x (4+128 ГБ) — 14 999 руб
• realme P4x (4+256 ГБ) — 16 999 руб
• realme P4 Lite (4+64 ГБ) — 11 999 руб
• realme P4 Lite (4+128 ГБ) — 13 999 руб
Смартфоны доступны на российских маркетплейсах, а также в магазинах розничной сети электроники Ситилинк.