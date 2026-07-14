В России представлены realme P4, P4x и P4 Lite

realme P4

realme P4x

realme P4 Lite

Цена и доступность

Ультравыносливые новинки получили передовые кремний-углеродные батареи емкостью до 8000 мА·ч, ударопрочные корпуса и плавные дисплеи 120 Гц по цене от 11 000 рублей.Вместо классической погони за пиковыми баллами в бенчмарках, которые на практике часто ведут к троттлингу, перегреву корпуса и быстрой деградации батареи, серия realme P4 делает ставку на повседневную выносливость. Это большой запас автономности, экраны 120 Гц, которые не снижают частоту из-за перегрева процессора, и долговечные аккумуляторы, сохраняющие емкость в течение 6–7 лет активной эксплуатации.Основой защиты серии стал бронированный корпус ArmorShell с амортизационными «подушки безопасности» внутри и сертификацией по промышленному стандарту MIL-STD 810H. Различаются устройства балансом характеристик, дизайном и стоимостью.Старшая модель серии спроектирована так, чтобы обеспечивать безупречную плавность изображения без перегрева процессора. Смартфон оснащен ярким AMOLED-экраном на 6,8 дюймов и энергоэффективной платформой Snapdragon 685 с мощной системой охлаждения площадью 15 292 мм².AMOLED, 6,8 дюймов, FHD+, 20 Гц, яркость до 4000 нит;Snapdragon 685, система охлаждения площадью 15 292 мм²6 / 8 ГБ + 16 ГБ виртуальной128 / 256 ГБ , поддержка карт памяти microSD7000 мА·ч, до 6 лет службыбыстрая проводная 45 Вт, реверсивная 10 Вт, Bypass (сквозная)основная 50 МП, фронтальная 8 МПоптический, интегрирован под дисплей4G (LTE)IP69Kесть (9 цветов, 5 скоростей пульсации)realme UI, Android 168,1 мм / 205 гфиолетовый, зеленыйМодель realme P4x предлагает рекордный по емкости аккумулятор в ценовом сегменте до 20 000 рублей. Огромная батарея емкостью 8000 мА·ч работает в связке со специальной антенной системой HyperSignal, гарантирующей идеальный прием сотовой связи, даже в метро.IPS LCD, 6,8 дюймов, разрешение HD+, 120 Гц, яркость до 900 нит,Unisoc T7250 (T615), система охлаждения площадью 11 124 мм²4 ГБ + до 8 ГБ виртуальной128 / 256 ГБ, поддержка карт памяти microSD8000 мА·ч, до 7 лет службыбыстрая проводная 45 Вт, реверсивная 6 Вт, Bypass (сквозная)основная 50 МП, фронтальная 5 МПбоковой (встроен в кнопку питания)4G (LTE), антенна HyperSignal (улучшает прием в метро и ТЦ)IP64есть (синхронизация с музыкой, вызовами и играми)realme UI, Android 168,78 мм / 219 гсиний, бежевыйСамый доступный смартфон в линейке — realme P4 Lite. При своей скромной толщине всего 8,38 мм смартфон снабдили емким кремний-углеродным аккумулятором на 7000 мА·ч. Это идеальный баланс легкости, эргономичности и сверхдлительной работы для игр и повседневных задач.IPS LCD, 6,8 дюймов, разрешение HD+, 120 Гц, яркость до 900 нит, DC Dimming, интерактивная «мини-капсула»Unisoc T7250 (T615), система охлаждения площадью 10 000 мм²• Оперативная память:64 / 128 ГБ, поддержка карт памяти microSD7000 мА·ч, до 6 лет службыпроводная 15 Вт, реверсивная 6 Вт, Bypass (сквозная)основная 8 МП, фронтальная 5МПбоковой (встроен в кнопку питания)4G (LTE), антенна HyperSignal (прирост силы сигнала до +85%, плавность видео в метро до +79%)IP64realme UI, Android 168,38 мм / 208 гфиолетовый, серыйПродажи новой линейки официально стартуют в России 14 июля 2026 года.(6+128 ГБ) — 16 999 руб (на старте 15 499 руб)(8+256 ГБ) — 20 999 руб (на старте 18 999)(4+128 ГБ) — 14 999 руб(4+256 ГБ) — 16 999 руб(4+64 ГБ) — 11 999 руб(4+128 ГБ) — 13 999 рубСмартфоны доступны на российских маркетплейсах, а также в магазинах розничной сети электроники Ситилинк.