





Компания Xiaomi анонсировала в России два новых смартфона — Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro. Они были недавно представлены для Китая и международного рынка, а теперь состояла их российская презентация.Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro похожи друг на друга, но отличаются и размерами, и характеристиками.В младшей модели использован AMOLED-экран диагональю 6,43 дюйма, процессор Qualcomm Snapdragon 678, 13-мегапиксельная фронтальная камера, 48-мегапиксельная основная камера с четырьмя сенсорами, NFC-модуль и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с 33-ваттной зарядкой через порт USB Type-C.Старшая модель получила AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма, процессор Qualcomm Snapdragon 732G, 16-мегапиксельную фронтальную камеру, 108-мегапиксельную основную камеру с четырьмя сенсорами, NFC-модуль и аккумулятор ёмкостью 5020 мАч с 33-ваттной зарядкой через порт USB Type-C.Redmi Note 10 будет стоить 17 990 рублей за версию 4 + 64 ГБ, а Redmi Note 10 Pro оценен в 28 990 рублей в конфигурации 8 + 128 ГБ. При предзаказе этих смартфонов до 4 апреля можно получить в подарок фитнес-браслет Mi Smart Band 5, который продаётся отдельно за 3290 рублей. Продажи начнутся 8 апреля. Что немаловажно, к обеим моделям прилагается зарядный адаптер мощностью 33 Вт.