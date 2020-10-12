Компания Vivo представила в России два новых смартфона — Vivo V20 и V20 SE. Они поступят в продажу 23 октября.
Как утверждает Vivo, модель V20 стала первой в мире с 44-мегапиксельной селфи-камерой с поддержкой автофокусировки по глазам и возможностью съёмки видео с разрешением 4K. В этом смартфоне используется процессор Qualcomm Snapdragon 720G и аккумулятор с быстрой 33-ваттной зарядкой по технологии FlashCharge, а основная камера тройная (64 + 8 + 2 Мп) и поддерживает ночную съёмку.
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