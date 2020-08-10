





Компания HMD Global вывела на российский рынок два новых кнопочных телефона — Nokia 125 и Nokia 150. Они предназначены для тех, кому нужен аппарат, лишённый возможностей смартфона, но способный продержаться несколько недель на одной подзарядке.Nokia 125 предлагает цветной экран диагональю 2,4 дюйма, FM-радио, пластиковый корпус, крупные кнопки, джойстик для навигации, фонарик, несколько игр (в том числе легендарную «Змейку») и аккумулятор ёмкостью 1020 мАч на три недели работы в режиме ожидания.В более продвинутую модель Nokia 150 дополнительно установлена камера, mp3-плеер с поддержкой карты памяти объёмом до 32 ГБ и модуль Bluetooth для беспроводной передачи фотографий на другие устройства. В остальном она в точности повторяет Nokia 125.Nokia 125 будет продаваться в России за 2990 рублей, а Nokia 150 оценен в 3790 рублей. Телефоны уже появились в нескольких торговых сетях.