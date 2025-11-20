В России принят закон, из-за которого подорожает вся электроника



Фото freepik



Госдума в финальном третьем чтении Госдума в финальном третьем чтении приняла закон о введении технологического сбора на импортируемую и производимую в России электронную технику. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года и затронут широкий перечень товаров, содержащих электронные компоненты. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Технологический сбор будет уплачиваться в федеральный бюджет за каждую единицу продукции, содержащую электронную компонентную базу. Максимальный размер сбора установлен на уровне 5 тысяч рублей за одно изделие. Плательщиками выступят юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся импортом или производством такой продукции в России.В Минпромторге пояснили, что сбор необходим для развития отечественной электронной и радиоэлектронной промышленности и укрепления технологического суверенитета страны. Под действие закона подпадут смартфоны, компьютеры, бытовая техника и другие устройства. Эксперты предупреждают, что дополнительные издержки приведут к росту розничных цен на электронику для конечных потребителей.Конкретные перечни продукции, подлежащей обложению сбором, а также порядок и сроки его уплаты будет утверждать правительство Российской Федерации. Ожидается, что в ближайшие месяцы профильные ведомства разработают подробную методологию расчёта сумм сбора для разных категорий товаров.Госдума также приняла в третьем чтении законопроект о повышении основной ставки НДС с 20% до 22%. Изменения вступят в силу с 1 января следующего года. Льготная ставка 10% на социально значимые товары сохраняется. Одновременно снижается порог доходов для перехода на упрощенную систему налогообложения (УСН) с 60 до 20 млн рублей (с 2027 года до 15 млн, а с 2028 до 10 млн рублей).Снижение лимита доходов для применения упрощённой системы налогообложения означает, что больше компаний будут вынуждены перейти на общую систему налогообложения и платить НДС. Это особенно затронет малый бизнес, который ранее мог работать без НДС при доходах до 60 млн рублей.Эксперты прогнозируют, что повышение НДС приведёт к росту потребительских цен, поскольку бизнесы будут вынуждены закладывать увеличение налоговой нагрузки в стоимость товаров и услуг. Сохранение льготной ставки на социально значимые товары должно смягчить влияние на наименее защищённые слои населения.