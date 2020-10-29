Объединённая компания «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала российский рынок смартфонов за 9 месяцев 2020 года и обнаружила несколько интересных тенденций. В лидеры выбились китайские бренды, они занимают подавляющую долю рынка.
57% от всех проданных в России смартфонов в штучном выражении пришлось на «китайцев». При этом у компании Huawei и принадлежащего ей бренда Honor рыночная доля достигла 30% — больше, чем у любого другого производителя.
Примечательно, что сервисы и приложения Google доступны на 90% проданных Android-смартфонов, а на 10% используются альтернативные решения. Доля смартфонов, «лишённых гугла», как никогда прежде высока — в основном это устройства Huawei и Honor, на которые установлены Huawei Mobile Services и магазин контента AppGallery.
В настоящее время в России доступно около двух десятков устройств со встроенными сервисами Huawei без доступа к приложениям Google. В их число входят недорогие модели Honor 9S и Honor 9A, которые пробились в топ-10 самых продаваемых смартфонов второго квартала. Как правило, добавить сервисы Google на них либо вообще невозможно, либо крайне затруднительно, приложения, зависящие от этих сервисов, работают с ошибками или отказываются запускаться.
Российский рынок для Huawei один из самых значимых. Компания даже планирует выпустить для нашей страны эксклюзивную модель смартфона — Honor 10X Lite. Предзаказ на неё будет открыт 6 ноября.
Всего с января по сентябрь 2020 года в России было продано 23 миллиона смартфонов, что на 6,5% больше показателей за аналогичный период в прошлом году.
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А часть из них и не узнает ))