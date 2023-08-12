В России расширили запрет на использование устройств Apple

Александр


Фото: Unsplash

Всё больше российских ведомств и госкомпаний вводят запрет для своих сотрудников на использование гаджетов производства Apple — смартфонов, планшетов, компьютеров, смарт-часов и прочего. На этой неделе запреты появились в ОАО «РЖД» и его дочерней структуре АО «ФПК» и в Министерстве цифрового развития.



Ранее аналогичные приказы и распоряжения руководства были введены в Минпромторге, Минтрансе, Ростехе и принадлежащих ему организациях, а Центризбирком выпустил для своих сотрудников приложение, работающее только на Android-смартфонах. Запреты вводятся на фоне заявлений ФСБ о наличии устройствах Apple уязвимостей и бэкдоров, которые используются для перехвата и передачи конфиденциальных данных. Названная уязвимость действительно присутствовала в iOS и iPadOS, но она была закрыта с выпуском недавних обновлений.

Сотрудникам ведомств и организаций, где введены запреты, запрещается использовать устройства Apple в своей деятельности. При этом они по-прежнему могут использовать их в частном порядке.

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Комментарии

+866
hate_u
«Сотрудникам ведомств и организаций, где введены запреты, запрещается использовать устройства Apple в своей деятельности. При этом они по-прежнему могут использовать их в частном порядке»
Судя по этой фразе, ничего катастрофического.
час назад в 17:24
#
+1055
iron-i
Давно пора! А то они за госденьги себе айфоны и аймаки покупают... пусть на «Авроре» сидят))
час назад в 17:37
#
+23
M….M
Боятся шпионажа… Продукция Apple запрещена. А на Андроиде можно. А Андроид российский, а штаб-квартира и сервера у них где то в Урюпинске. Или всё же андроид, тоже американский, и Google (Alphabet) в той же Калифорнии…
Такой бред… Когда кошке делать нечего, она яйца лижет… С кошки взяли пример.
51 минуту назад
#
+866
hate_u M….M
У кошки нет яиц. Если конечно рядом нет кота.
29 минут назад
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