В России расширили запрет на использование устройств Apple

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Всё больше российских ведомств и госкомпаний вводят запрет для своих сотрудников на использование гаджетов производства Apple — смартфонов, планшетов, компьютеров, смарт-часов и прочего. На этой неделе запреты появились в ОАО «РЖД» и его дочерней структуре АО «ФПК» и в Министерстве цифрового развития.







Ранее аналогичные приказы и распоряжения руководства были введены в Минпромторге, Минтрансе, Ростехе и принадлежащих ему организациях, а Центризбирком выпустил для своих сотрудников приложение, работающее только на Android-смартфонах. Запреты вводятся на фоне заявлений ФСБ о наличии устройствах Apple уязвимостей и бэкдоров, которые используются для перехвата и передачи конфиденциальных данных. Названная уязвимость действительно присутствовала в iOS и iPadOS, но она была закрыта с выпуском недавних обновлений.



Сотрудникам ведомств и организаций, где введены запреты, запрещается использовать устройства Apple в своей деятельности. При этом они по-прежнему могут использовать их в частном порядке.



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