В России решили одну из самых больших проблем с электросамокатчиками

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Сервис проката электросамокатов Whoosh сообщил об успешном внедрении технологии, которая исключит парные поездки. Она уже начала работать в Санкт-Петербурге, а в перспективе появится в других городах, где доступны самокаты Whoosh.Технология называется «Антитандем», она была разработана в России, в ней применяются методы машинного обучения и искусственный интеллект, тестирование проводилось в предыдущие сезоны. Особенности работы этой технологии не разглашаются, известно лишь, что количество перевозимых людей анализируется более чем по пятидесяти параметрам.Система определяет, сколько человек одновременно находятся на электросамокате во время поездки. Если больше одного — поездка замедляется до некомфортного уровня, лишнему человеку предлагается спешиться и взять арендовать второй самокат. По словам Whoosh, технология успешно работает независимо от веса людей, то есть тяжёлый человек не будет воспринят за несколько людей, а несколько лёгких (например, взрослый с ребёнком) не сойдут за одного. Нечего опасаться и тем, кто едет с тяжёлым рюкзаком — самокат поймёт, что он стоит на платформе один.ПДД разрешают поездки на самокате вдвоём только в том случае, если он оборудован отдельным местом для пассажира. Задача этой технологии — свести к нулю количество поездок вдвоём, которые запрещены правилами и ведут к возникновению аварийных ситуаций и поломке самокатов. Для Whoosh это выгодно ещё и тем, что пользователи перестанут экономить, катаясь по несколько человек на одном самокате, им придётся арендовать сразу несколько штук.