



Рост курса доллара и падение рубля привели к подорожанию многих товаров. В частности, выросли в цене игровые видеокарты, процессоры и геймерские приставки.



Изменение цен в одной из популярных торговых сетей:



• Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro — 156 999 р. (было 88 499 р.)

• Palit GeForce RTX 4070 Dual OC — 70 499 р. (было 60 499 р.)

• Palit GeForce RTX 4070 Ti — 86 999 р. (было 81 999 р.)

• Palit GeForce RTX 4080 GameRock — 121 499 р. (было 111 499 р.)

• Gigabyte GeForce RTX 4090 AERO — 184 999 р. (было 169 999 р.)

• AMD Ryzen 7 3800X — 38 999 р. (было 21 299 р.)

• Intel Core i9-12900K — 44 999 р. (было 35 499 р.)

• Xbox Series S — 30 499 р. (было 26 999 р.)

• Xbox Series X — 45 999 р. (было 40 439 р.)

• PlayStation 5 с дисководом — 59 999 р. (было 56 999 р.)

• Nintendo Switch OLED — 35 999 р. (было 33 499 р.)







В настоящее время один доллар стоит ровно 100 рублей. Он растёт весь 2023 год: в начале года курс был около 65-70 рублей, к июлю вырос до 90 рублей, а за месяц поднялся ещё на 10%.

