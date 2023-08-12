Курс — 100 рублей за доллар. В России резко выросли цены на электронику

Александр



Рост курса доллара и падение рубля привели к подорожанию многих товаров. В частности, выросли в цене игровые видеокарты, процессоры и геймерские приставки.

Изменение цен в одной из популярных торговых сетей:

• Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro — 156 999 р. (было 88 499 р.)
• Palit GeForce RTX 4070 Dual OC — 70 499 р. (было 60 499 р.)
• Palit GeForce RTX 4070 Ti — 86 999 р. (было 81 999 р.)
• Palit GeForce RTX 4080 GameRock — 121 499 р. (было 111 499 р.)
• Gigabyte GeForce RTX 4090 AERO — 184 999 р. (было 169 999 р.)
• AMD Ryzen 7 3800X — 38 999 р. (было 21 299 р.)
• Intel Core i9-12900K — 44 999 р. (было 35 499 р.)
• Xbox Series S — 30 499 р. (было 26 999 р.)
• Xbox Series X — 45 999 р. (было 40 439 р.)
• PlayStation 5 с дисководом — 59 999 р. (было 56 999 р.)
• Nintendo Switch OLED — 35 999 р. (было 33 499 р.)



В настоящее время один доллар стоит ровно 100 рублей. Он растёт весь 2023 год: в начале года курс был около 65-70 рублей, к июлю вырос до 90 рублей, а за месяц поднялся ещё на 10%.

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Источник:
MobiDevices
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Комментарии

EDD
+336
EDD
Ура, хули. А что, кто то сомневался, что так будет? Откуда бабки то на сво брать? Куда проще рубль ронять и молчаливый народ доить, чем голову включать.
Сегодня в 15:52
#
+5
dmitriy5440@mail.ru
Как сказал классик : «Когда рубль падает это ж хорошо, за товар на экспорт получили доллар, а доллар стоит 100 рублей , а раньше получил доллар а он по 40»
Было 40, стало 100 , хорошо же 🤷‍♂️
час назад в 17:09
#
+4740
Carter_Mayers
Хрен ли, для барыг наших дело святое, если курс вдруг когда-нибудь опустится, цены останутся прежними. Дорожает только в одну сторону, ну не бред ли)
час назад в 17:34
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Юра из МУРа
+36
Юра из МУРа
"При Сталине такой xуйни не было". Запасаемся попкорном и ждём 200 деревянных за бакс
час назад в 17:57
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