





Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС разработают так называемые карты для спасения автомобилей. Такие карты будут содержать подробные инструкции и рекомендации для спасателей на случай аварии.Предполагается, что спасатели будут изучать эти карты ещё до прибытия на место ДТП. Это позволит им действовать быстрее и эффективнее при спасении людей и имущества.МЧС объясняет необходимость создания таких карт появлением гибридных автомобилей (с бензиновыми, газовыми и электрическими двигателями) и электромобилей с аккумуляторной системой питания. Работа спасателей должна зависеть от особенностей автомобилей попавших в ДТП, а спасателям далеко не всегда известны необходимые подробности.Например, электромобили нельзя заливать водой, это может спровоцировать короткое замыкание в электрических узлах и возгорание аккумуляторов. Кроме того, необходимо знать, где находится аккумулятор, поскольку при попытке разрезать автомобиль по месту его расположения возникает риск взрыва.