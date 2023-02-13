В России создали умные кроссовки с массажем, подогревом и вентиляцией

Александр



Российский бренд YEA2098 создал кроссовки, обладающие несколькими продвинутыми возможностями. Они довольно массивные и увесистые — масса одной пары составляет примерно 2 килограмма.

В каждую кроссовку встроен аккумулятор ёмкостью 2200 мАч, модуль Bluetooth, мини-моторы, нагревательные элементы и вентиляторы. Благодаря такой начинке, со смартфона можно запустить массаж, вентиляцию или подогрев стопы. Кроссовки заряжаются с помощью кабеля., а дальнейшем будет разработана модель с беспроводной зарядкой.



Эти кроссовки можно считать всепогодными, ведь в холода они будут согревать ноги, а в жару, наоборот, охлаждать. Их обладателям не страшны продолжительные прогулки — когда ноги устанут, можно помассажировать стопы. Производитель утверждает, что заряда от встроенных аккумуляторов хватит примерно на три дня работы, и не советует мочить обувь, поскольку электронная начинка может повредиться.

У YEA2098 готово только прототип этой обуви, но компания готова наладить производство кроссовок в размерной сетке от 36 до 45, а также собирается разработать модели с другим дизайном — как для мужчин, так и для женщин. При создании этой модели дизайнеры явно вдохновлялись обувью Balenciaga и других модных брендов.

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Источник:
Известия
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Комментарии

kardigan
+3008
kardigan
На х? У нас и без этого хватает ресурсов.
5 минут назад
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