В России создали умные кроссовки с массажем, подогревом и вентиляцией





Российский бренд YEA2098 создал кроссовки, обладающие несколькими продвинутыми возможностями. Они довольно массивные и увесистые — масса одной пары составляет примерно 2 килограмма.



В каждую кроссовку встроен аккумулятор ёмкостью 2200 мАч, модуль Bluetooth, мини-моторы, нагревательные элементы и вентиляторы. Благодаря такой начинке, со смартфона можно запустить массаж, вентиляцию или подогрев стопы. Кроссовки заряжаются с помощью кабеля., а дальнейшем будет разработана модель с беспроводной зарядкой.







Эти кроссовки можно считать всепогодными, ведь в холода они будут согревать ноги, а в жару, наоборот, охлаждать. Их обладателям не страшны продолжительные прогулки — когда ноги устанут, можно помассажировать стопы. Производитель утверждает, что заряда от встроенных аккумуляторов хватит примерно на три дня работы, и не советует мочить обувь, поскольку электронная начинка может повредиться.



У YEA2098 готово только прототип этой обуви, но компания готова наладить производство кроссовок в размерной сетке от 36 до 45, а также собирается разработать модели с другим дизайном — как для мужчин, так и для женщин. При создании этой модели дизайнеры явно вдохновлялись обувью Balenciaga и других модных брендов.

