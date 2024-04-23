В России создан электронный кулон, защищающий от нападений

Пресс-служба Национальной технологической инициативы (НТИ) рассказала о создании кулона и мобильного приложения, которые предназначены для защиты от агрессии со стороны других людей. Над проектом трудятся российские разработчики.
Как выглядит этот кулон, неизвестно, его почему-то не показали (на фото выше не он), но наверняка он может выпускаться в разных вариантах оформления, и гораздо важнее то, что у него внутри и как он взаимодействует с мобильным приложением. Когда возникает конфликтная ситуация, человек может нажать на кулон, и сигнал автоматически отправится выбранным людям (например, друзьям и родственникам), а также в экстренные службы.
Целевая аудитория кулона — девушки и женщины, поэтому в приложение встроен онлайн-ассистент, который имитирует грозный мужской голос. Робот отвечает грозным басом, беря записи из библиотеки мужских голосов, что должно испугать злоумышленника. В дальнейшем будет предусмотрена функция светового сигнала для отпугивания преступников. В зависимости от числа нажатий на кулон происходит рассылка сообщений через уведомления и на почту разным получателям. Одним нажатием сообщение отправляется родным и близким, двумя — знакомым в радиусе трёх километров, тремя — на горячие линии экстренных служб.
На данный момент создано несколько прототипов кулона и приложение для Android. В будущем будет разработано приложение и для владельцев iPhone, а также налажена автономная работа устройства при разряженном смартфоне.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым