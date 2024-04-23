В России создан электронный кулон, защищающий от нападений

Александр



Пресс-служба Национальной технологической инициативы (НТИ) рассказала о создании кулона и мобильного приложения, которые предназначены для защиты от агрессии со стороны других людей. Над проектом трудятся российские разработчики.

Как выглядит этот кулон, неизвестно, его почему-то не показали (на фото выше не он), но наверняка он может выпускаться в разных вариантах оформления, и гораздо важнее то, что у него внутри и как он взаимодействует с мобильным приложением. Когда возникает конфликтная ситуация, человек может нажать на кулон, и сигнал автоматически отправится выбранным людям (например, друзьям и родственникам), а также в экстренные службы.

Целевая аудитория кулона — девушки и женщины, поэтому в приложение встроен онлайн-ассистент, который имитирует грозный мужской голос. Робот отвечает грозным басом, беря записи из библиотеки мужских голосов, что должно испугать злоумышленника. В дальнейшем будет предусмотрена функция светового сигнала для отпугивания преступников. В зависимости от числа нажатий на кулон происходит рассылка сообщений через уведомления и на почту разным получателям. Одним нажатием сообщение отправляется родным и близким, двумя — знакомым в радиусе трёх километров, тремя — на горячие линии экстренных служб.

На данный момент создано несколько прототипов кулона и приложение для Android. В будущем будет разработано приложение и для владельцев iPhone, а также налажена автономная работа устройства при разряженном смартфоне.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Жителей России напугали новыми поборами и лимитами на AliExpress
Люди отказываются от Android ради старых айфонов. В чем причина?
Электросамокаты стали самым ненавистным транспортом

Рекомендации

Рекомендации

Легендарный производитель смарт-часов ушёл с рынка
Все телевизоры Samsung лишатся одной из главных функций
От Samsung до Xiaomi: ушедшие из России бренды рвутся обратно
На Ozon появились поддельные смартфоны Xiaomi, Redmi, Infinix и Realme. Как распознать фейк?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+904
Dmitriy
Грозный голос из мобилки из сумочки заставит хорошо поржать нападающих. Уведомления по почте тоже порадовали, причём видимо речь про Почту России. :)))
А после яркого света из кулона можно будет орать, что она сейлормун и несет возмездие во имя луны :)))
Сегодня в 11:26
#
Юра из МУРа
+223
Юра из МУРа
Волына нервно курит)
Сегодня в 12:11
#