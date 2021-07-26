Альбатрос

«Лаборатория Касперского» разработала систему для беспилотных летательных аппаратов Kaspersky Neural Networks. Эта система позволяет дронам распознавать объекты с расстояния нескольких десятков метров.

Дрон может вести трансляцию в режиме реального времени, а при использовании нескольких дронов трансляция может быть синхронизированной с нескольких ракурсов. Производитель беспилотников «Альбатрос» уже устанавливает систему Kaspersky Neural Networks на свои аппараты.

Стоимость дрона с этой системой варьируется от 3,5 до 6 миллионов рублей, а эксклюзивный летательный аппарат, созданный по спецзаказу, может стоить до 100 миллионов рублей. Компании также могут заказать разработку и испытания дронов под конкретные нужды — это обойдётся ещё в 300 миллионов рублей.

Система Kaspersky Neural Networks добавляет беспилотнику машинное зрение с возможностью распознавания объектов и слежки за ними по заданным параметрам. Такие дроны, например, могут использоваться для мониторинга за дорогами, съёмки и трансляции спортивных мероприятий или концертов и для других целей (каких именно — могут придумать покупатели дронов с этой системой).


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