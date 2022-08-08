В России стали популярны долговечные смартфоны
Александр Кузнецов —
Российские магазины заметили повышенный спрос на защищённые смартфоны. Они продаются примерно в четыре раза лучше, чем в прошлом году.
По данным «Ситилинка», за июнь и июль продано около 16,5 тысяч защищённых смартфонов. Рост продаж в штуках составил 300%, а в деньгах 27%, а это значит, что россияне предпочитают покупать недорогие модели (например, производства Doogie). Компания Doogie за год увеличила продажи в несколько раз. За первую половину этого года она продала более 12 тысяч смартфонов на 193 миллиона рублей, тогда как в аналогичном периоде прошлого года было продано всего 5 тысяч устройств на 66 миллионов рублей. Защищёнными смартфонами в России, помимо этой компании, торгует Blackview и ещё несколько производителей.
Представитель одной из торговых сетей отметил, что покупатели уделяют большое внимание защите смартфона от физических воздействий. К каждому второму устройству в дополнение покупается защитный чехол, а также защитная плёнка или ударопрочное стекло для экрана.
Эксперты полагают, что повышение спроса на защищённые смартфоны связано с тем, что россиянам стали нужны недорогие устройства с более долгим сроком службы. Защитные чехлы и стёкла вряд ли могут уберечь смартфоны от поломки, как правило, они защищают только от падений и ударов, но не от залития и экстремальных температур. В специализированных моделях предусмотрены гораздо более герметичные и ударопрочные конструкции.
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Комментарии
+2
Видимо, стали больше беречь свои деньги.
час назад в 17:39
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Так сомнительное приобретение.
Параметры так себе, ликвидность так себе…
Параметры так себе, ликвидность так себе…
час назад в 18:15
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У меня есть знакомая которой я уже 3 раза менял экран. В четвертый раз она решила купить другой тел. 😂
21 минуту назад
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😢😢😢😩
12 минут назад
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