Смартфоны Россия

В России стали популярны долговечные смартфоны

Александр


Российские магазины заметили повышенный спрос на защищённые смартфоны. Они продаются примерно в четыре раза лучше, чем в прошлом году.

По данным «Ситилинка», за июнь и июль продано около 16,5 тысяч защищённых смартфонов. Рост продаж в штуках составил 300%, а в деньгах 27%, а это значит, что россияне предпочитают покупать недорогие модели (например, производства Doogie). Компания Doogie за год увеличила продажи в несколько раз. За первую половину этого года она продала более 12 тысяч смартфонов на 193 миллиона рублей, тогда как в аналогичном периоде прошлого года было продано всего 5 тысяч устройств на 66 миллионов рублей. Защищёнными смартфонами в России, помимо этой компании, торгует Blackview и ещё несколько производителей.

Представитель одной из торговых сетей отметил, что покупатели уделяют большое внимание защите смартфона от физических воздействий. К каждому второму устройству в дополнение покупается защитный чехол, а также защитная плёнка или ударопрочное стекло для экрана.

Эксперты полагают, что повышение спроса на защищённые смартфоны связано с тем, что россиянам стали нужны недорогие устройства с более долгим сроком службы. Защитные чехлы и стёкла вряд ли могут уберечь смартфоны от поломки, как правило, они защищают только от падений и ударов, но не от залития и экстремальных температур. В специализированных моделях предусмотрены гораздо более герметичные и ударопрочные конструкции.
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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

tellurian
+4207
tellurian
Интересно для чего и с чем связано?
Сегодня в 15:43
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Вася Вотафаков
+5194
Вася Вотафаков tellurian
У меня есть знакомая которой я уже 3 раза менял экран. В четвертый раз она решила купить другой тел. 😂
21 минуту назад
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