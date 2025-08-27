В России стали продаваться айфоны с новой пометкой. Это перестраховка, которая вряд ли поможет

Фото freepik
Как пишет Forbes, крупные российские ритейлеры начали помечать смартфоны и планшеты Apple специальными предупреждениями об отсутствии предустановленного магазина приложений RuStore. «Вымпелком» (бренд билайн) уже добавил в карточки товаров пометки «без RuStore». Это связано с вступлением 1 сентября 2025 года правил, требующих обязательной предустановки российского магазина приложений на все продаваемые в России смартфоны и планшеты.
Эксперты полагают, что ситуация может привести к перераспределению рынка в пользу «серых» продавцов и трансграничной торговли, где обычно игнорируются требования о предустановке. Ритейлеры, соблюдающие законодательство, могут отказаться от продажи iPhone, что создаст преимущество для недобросовестных участников рынка и вынудит любителей продукции Apple обращаться к неофициальным каналам продаж.