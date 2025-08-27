В России стали продаваться айфоны с новой пометкой. Это перестраховка, которая вряд ли поможет

Александр

Фото freepik

Как пишет Forbes, крупные российские ритейлеры начали помечать смартфоны и планшеты Apple специальными предупреждениями об отсутствии предустановленного магазина приложений RuStore. «Вымпелком» (бренд билайн) уже добавил в карточки товаров пометки «без RuStore». Это связано с вступлением 1 сентября 2025 года правил, требующих обязательной предустановки российского магазина приложений на все продаваемые в России смартфоны и планшеты.

Новые нормативные требования квалифицируют отсутствие RuStore как «недостаток товара», что создает правовые риски для продавцов. Однако техническая невозможность установки RuStore на устройства iOS ставит ритейлеров в сложное положение — Apple придерживается в большинстве стран жёсткой политики в отношении сторонних магазинов приложений и не предоставляет возможности их установки.

Маркетплейсы также готовятся к изменениям: Ozon введёт атрибут «Обязательные программы предустановлены», а Wildberries полагается на добросовестность продавцов. Юристы предупреждают, что простое информирование об отсутствии RuStore не снимает с продавцов ответственности, но может снизить риски потребительских споров и уменьшить размер возможных штрафов и судебных взысканий.

Эксперты полагают, что ситуация может привести к перераспределению рынка в пользу «серых» продавцов и трансграничной торговли, где обычно игнорируются требования о предустановке. Ритейлеры, соблюдающие законодательство, могут отказаться от продажи iPhone, что создаст преимущество для недобросовестных участников рынка и вынудит любителей продукции Apple обращаться к неофициальным каналам продаж.
-1
Комментарии

+13
Dubshtein
Нельзяфоны будут, получается
27 августа 2025 в 17:13
#
tellurian
+2616
tellurian
У крупных ритейлеров ицены завышена на 20-30%. У них покупают кто хочет быть уверенным в гарантии от них.
27 августа 2025 в 17:56
#
Yuri Konst
+91
Yuri Konst
Старый айфон за 60к и айпад за 270к? Под чем они там?
27 августа 2025 в 23:58
#
Tigrolik
+829
Tigrolik
Так эпол жи абязана!!!
28 августа 2025 в 06:30
#
+33
sharpmaind
Наличие Rustore на айфоне это жирнющий минус
28 августа 2025 в 08:38
#
+83
olegvl2
Никогда за 17 лет не покупал айфоны у ритейлеров и не было проблем ни с гарантией, ни с чем… надо знать где и у кого покупать просто!
28 августа 2025 в 08:56
#
Вася Вотафаков
+6335
Вася Вотафаков
Я так и не понял … их запретят продавать без рустора или продавать можно, но за это штраф? Как-то по тупому, впрочем как обычно двояко, выглядит закон.
29 августа 2025 в 08:21
#
+1067
iron-i
А я не понял, рустор для ипхона уже существует что ли?..👀
Вчера в 20:30
#