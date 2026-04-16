В России стартовал предзаказ смартфонов серии HUAWEI nova 15

Линейка создана для ценителей портретного фото, удобных ИИ-функций и длительной автономности.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Серия HUAWEI nova — одна из самых популярных в своём ценовом сегменте, а одной из ключевых особенностей линейки стала система камер с поддержкой ультрареалистичной съёмки. Впервые в HUAWEI nova 15 Pro основная и фронтальная камеры оснащены объективами с ультрареалистичным модулем цветопередачи. Технология с использованием до 1,5 млн спектральных каналов в девяти цветовых диапазонах позволяет более точно передавать оттенки и детали изображения.Благодаря продвинутой портретной съёмке HUAWEI nova 15 Pro создаёт снимки студийного уровня, сохраняя естественность деталей как на основной, так и на фронтальной камере. Портретный ультраобъектив 50 МП передаёт мельчайшие детали, сохраняя естественную текстуру и глубину изображения.Модель отличается стильным и лаконичным дизайном. Корпус HUAWEI nova 15 Pro (толщина 6,9 мм) выполнен из алюминиевого сплава, а HUAWEI nova 15 (толщина 7,2 мм) — из композитного материала. Обе модели оснащены защитным стеклом Kunlun Glass и имеют сертификат защиты SGS. «Прошка» дополнительно получила покрытие с повышенной устойчивостью к царапинам. Яркость дисплеев моделей достигает 1600 нит, а пиковая — 4000 нит.Длительное время работы от одного заряда обеспечивают ёмкие аккумуляторы: HUAWEI nova 15 Pro — 6500 мА·ч, HUAWEI nova 15 — 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge мощностью до 100 Вт.Смартфоны поддерживают функции на базе искусственного интеллекта, включая выбор лучшего кадра, удаление объектов и управление жестами, что позволяет прокручивать страницы и делать скриншоты. Также реализована технология двустороннего шумоподавления, которая повышает чёткость передачи голоса во время вызовов.Серия HUAWEI nova 15 доступна для предзаказа в России в конфигурациях 256 ГБ и 512 ГБ. HUAWEI nova 15 Pro представлен в мятном, лавандовом, белом и чёрном цветах, а HUAWEI nova 15 — в мятном, белом и чёрном.• HUAWEI nova 15 Pro (256 ГБ) — 41 990 руб.• HUAWEI nova 15 Pro (512 ГБ) — 46 990 руб.• HUAWEI nova 15 (256 ГБ) — 33 990 руб.• HUAWEI nova 15 (512 ГБ) — 38 990 руб.