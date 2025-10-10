В России стартовали продажи линейки смартфонов HUAWEI nova 14 со скидкой до 8000 рублей

Помимо экономии HUAWEI дарит удобный сервис обслуживания.

HUAWEI nova 14 Pro 

HUAWEI nova 14 Pro получил набор умных функций, среди которых умная кнопка управления для быстрого доступа к пользовательским функциям, включая AI-ассистент Алису. 

Также новый HUAWEI nova 14 обладает рядоп полезных функций, среди которых:
• Ретушь с ИИ: автоматически анализирует и выбирает наилучшее выражение лица для каждого человека в групповом кадре
• Удаление объектов с ИИ: стирает лишние объекты на фото одним касанием 
• Защита конфиденциальности уведомлений: скрывает сообщения от посторонних глаз.
• Подавление шума во время вызовов на базе ИИ: фильтрация окружающих шумов для четкой передачи речи.
• Бесконтактное управление: навигация в интерфейсе и создание снимков экрана жестами на расстоянии.

Также HUAWEI nova 14 Pro может похвастаться ультрареалистичной съемкой благодаря на улучшенной до 1290% цветопередаче и 1,5 миллионам спектральных каналов. А двойная фронтальная камера 50 МП с автофокусом и портретным макрообъективом 8 МП (f/2.2) поддерживает зум 0,8x—5x и гарантирует высокоскоростную съемку и исключительное качество портретных фото.

В HUAWEI nova 14 Pro представлен в четырех цветах: розовый, голубой кристалл, белом и черном. Несмотря на изящный внешний вид и небольшой вес (207г.), смартфон отличается высокой прочностью благодаря износостойкому стеклу Kunlun Glass 2.0. 

HUAWEI nova 14

Модель HUAWEI nova 14 оснащена OLED-экраном с плоскими гранями и буквально создан для съемки портретов. Многофокусная камера с ультраобъективом 50 МП и 10-канальным датчиком цветовой температуры в сочетании с селфи-камерой 50 МП помогают создавать контент высокого качества. 

Модель доступна в цветах: голубой кристалл, белом и черном. В моделях серии HUAWEI nova 14 впервые реализована умная кнопка управления. 

Обе модели оснащены батареей емкостью 5500 мА·ч, а также зарядным устройством HUAWEI SuperCharge Турбо мощностью 100 Вт и системой интеллектуального контроля состояния батареи.

Цена и доступность

Стоимость HUAWEI nova 14 Pro и nova 14 в каналах продаж М.Видео-Эльдорадо:

• HUAWEI nova 14 Pro (12 ГБ + 512 ГБ) — 54 999 руб + скидка 8 000 руб
• HUAWEI nova 14 (12 ГБ + 512 ГБ) — 42 999 руб + скидка 6 000 руб
• HUAWEI nova 14 (12 ГБ + 256 ГБ) — 39 999 руб + скидка 6 000 руб

Кроме того, купившие любую из новинок получат 1 год сервисных привилегий, включая бесплатный HUAWEI Care+, а также 2 замены пленки экрана в течение двух лет.
