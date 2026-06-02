В России стартовали продажи наушников realme Buds Air8 Pro

Компания realme объявила о старте продаж в России флагманских TWS-наушников Buds Air8 Pro, главной особенностью которых стала система двойного шумоподавления Dual Noise Cancellation. Она одновременно обеспечивает активное шумоподавление до 55 дБ при прослушивании музыки и подавление внешних шумов во время звонков с помощью шести микрофонов, нейросетевых алгоритмов DNN и датчика костной проводимости VPU.Внутри каждого наушника установлена двухполосная акустическая система с двумя динамиками: 11-мм динамик отвечает за средние и низкие частоты, отдельный 6-мм микропланарный твитер — за высокие. Каждый из динамиков работает со своим собственным цифро-аналоговым преобразователем (Dual DAC), благодаря чему разные диапазоны частот обрабатываются раздельно и без взаимных помех.Наушники поддерживают кодек LHDC 5.0 и получили сертификацию Hi-Res Audio: 24 бит, частота дискретизации 192 кГц, битрейт до 1 Мбит/с — это аудио без потерь, превышающее качество CD. Вес каждого наушника составляет всего 4,8 грамма, а кейса — 53 грамма, модель доступна в белом и чёрном цветах.Функция «Умное шумоподавление» адаптивно подстраивается под форму ушного канала и уровень внешнего шума в реальном времени, а частота подавления расширена до 5000 Гц. Датчик костной проводимости VPU считывает вибрации голоса с челюсти, позволяя ИИ выделять голос пользователя при уровне шума до 90 дБ и порывах ветра до 10 м/с.Время работы от одного заряда составляет до 12 часов, а с учётом зарядного кейса суммарная автономность достигает 50 часов. Корпус зарядного кейса выполнен из прочного матового пластика, при этом его крышка имеет защищённую от царапин зеркальную поверхность с эффектом полированной нержавеющей стали. В основе дизайна — идея огранки, вдохновлённая обработкой бриллиантов.realme Buds Air8 Pro поступают в продажу в России 2 июня 2026 года по рекомендованной розничной цене 8 990 рублей. Наушники будут доступны в двух цветах — белом (Master White) и чёрном (Master Black) — в официальном интернет-магазине realme и у ключевых партнёров бренда.