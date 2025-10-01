В России стартовали продажи серии HUAWEI WATCH GT 6 и HUAWEI WATCH D2 и наушников HUAWEI FreeBuds 7i

Артем
zhzfgnzfgnf.png

Новинки уже появились в сети магазинов restore: и МТС.

HUAWEI WATCH GT 6 и HUAWEI GT 6 Pro 

курфукрфекрекр.png

Флагманская модель HUAWEI WATCH GT 6 Pro доступна в черном, титановом и коричневом цветах. Базовая версия WATCH GT 6 выпускается в двух размерах: 46 мм в сером, зеленом и черном цветах и 41 мм в сиреневом, белом, коричневом и золотом.

Модели оснащены AMOLED-дисплеями. Диагональ составляет 1,47 дюйма у HUAWEI WATCH GT 6 Pro и WATCH GT 6 46 мм и 1,32 дюйма у WATCH GT 6 41 мм. Пиковая яркость экрана достигает 3000 нит, что обеспечивает четкость изображения даже при прямом солнечном свете.

Смарт-часы поддерживают расширенные режимы для занятия спортом на открытом воздухе. Устройства отслеживают скорость, дистанцию, мощность, пульс, рассчитывают уклон маршрута и синхронизируют данные с телефоном. Встроенная система фиксирует падения и отправляет SOS-сообщения.
Для гольфистов предусмотрен отдельный режим. Он позволяет просматривать векторные карты полей, масштабировать изображение и измерять расстояние до препятствий с высокой точностью. Система TruSense в часах анализирует сон, эмоциональное состояние и физическую активность и формирует персональные рекомендации.

Все модели отслеживают пульсовую волну и аритмии. В версии Pro дополнительно доступна функция ЭКГ для круглосуточного контроля состояния сердца.
HUAWEI WATCH GT 6 Pro работает до 21 дня без подзарядки при минимальной нагрузке и до 12 дней при стандартном использовании. Базовая версия WATCH GT 6 обеспечивает до 14 дней автономной работы при минимальном использовании и до 7 дней при интенсивной эксплуатации.

HUAWEI FreeBuds 7i

яваряватяаптпт.png

Наушники HUAWEI FreeBuds 7i получили поддержку усовершенствованной интеллектуальной технологии динамического активного шумоподавления 4.0, подавляющую окружающий шум обратными звуковыми волнами. Вентиляционное отверстие площадью 8 мм² эффективно поглощает и замедляет шумовые волны, обеспечивая максимальную глубину шумоподавления до 55 дБ.

Функцией интеллектуального распознавания подавляет шумы с помощью одного внутреннего и двух внешних микрофонов. Они собирают данные каждые 2,6 микросекунды и передают их в аудиопроцессор в режиме реального времени. Дополнительный микрофон с поддержкой костной проводимости обеспечивает четкость голосовых вызовов даже при уровне шума до 90 дБ и сильном ветре.

HUAWEI FreeBuds 7i впервые оснащены функцией неограниченного пространственного аудио с эффектом объемного звучания. Технологии трехмерного звукового поля, отслеживания положения головы, датчик IMU, а также совместимость со множеством устройств обеспечивают эффект погружения при прослушивании различных видов контента.

Вес каждого наушника составляет всего 5,4 грамма. Наушники доступны в розовом, белом и черном цветах.

HUAWEI WATCH D2

etrhrtehthathat.png

HUAWEI WATCH D2 — умные часы с функцией круглосуточного мониторинга артериального давления. Устройство автоматически измеряет показатели в заданные интервалы, позволяя отслеживать суточный ритм и получать данные о среднем значении давления днем, ночью и за весь день.

Часы фиксируют девять ключевых параметров здоровья, включая артериальное давление, пульс, уровень кислорода в крови, частоту дыхания и вариабельность сердечного ритма. Система HUAWEI TruSense с усовершенствованными сенсорами и алгоритмами обеспечивает высокую точность анализа данных.

Помимо мониторинга здоровья, HUAWEI WATCH D2 поддерживают более 80 спортивных режимов и автоматически распознают популярные виды активности.

Модель доступна в новом синем цвете и комплектуется ремешком из композитной кожи.

Цена и доступность

Стоимость новинок в сети магазинов restore:

• HUAWEI WATCH GT 6 Pro — от 29 999 до 39 999 руб
• HUAWEI WATCH GT 6 — от 22 999 до 24 999 руб

Стоимость новинок в МТС:

• HUAWEI WATCH GT 6 — от 22 990 до 24 990 руб
• HUAWEI WATCH GT 6 Pro — от 29 990 до 39 990 руб
• HUAWEI WATCH D2 — 29 990 руб
• HUAWEI FreeBuds 7i — 7 990 руб
Рекомендации

