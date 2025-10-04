В России стартует производство китайских автомобилей

Александр



Автопроизводители Changan и Geely из Китая активно работают над локализацией производства в России. По словам гендиректора компании «Рольф» Светланы Виноградовой, переговоры Changan находятся на продвинутой стадии, что уже побудило «Рольф» открыть в Москве два новых дилерских центра этого бренда.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Виноградова уверена, что на российском рынке окончательно закрепятся четыре ключевых игрока из Китая: Changan, Geely, Haval (уже несколько лет собирающий автомобили в Тульской области) и Chery. При этом на фоне высокой конкуренции многие новые бренды, появившиеся в РФ за последние три года, уже покинули рынок.

Отдельно Виноградова выделила российский бренд электромобилей Evolute. По её мнению, благодаря локализованной сборке на заводе в Липецке, у этого производителя есть все шансы не просто остаться на рынке, но и стабильно развиваться в перспективе.

0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Электрокар Xiaomi уехал от своего владельца без его разрешения (видео)
«АвтоВАЗ» раскрыл, что произойдет с ценами на автомобили Lada в ближайшее время
Стало известно, кому выгодны новые ограничения на иномарки в России

Рекомендации

Рекомендации

Выгоднее не бывает: iPhone 16 рухнул в цене перед выходом новой модели
Умный апгрейд: обзор беспроводного пылесоса Dreame Z20 Essential
5 причин, почему вам нужен обновленный HUAWEI MatePad 11,5 2025 PaperMatte прямо сейчас

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Вася Вотафаков
+6385
Вася Вотафаков
Опоздали они со своим заводиком. Могли в аккурат под такси зайти и отхватить свой кусок пирога, успешно заняв свое место в пищевой цепочке. А сейчас уже по сути все. Конторы к марту обновят автопарк на автоваз и все.
час назад в 16:13
#