В России стартует производство китайских автомобилей

Автопроизводители Changan и Geely из Китая активно работают над локализацией производства в России. По словам гендиректора компании «Рольф» Светланы Виноградовой, переговоры Changan находятся на продвинутой стадии, что уже побудило «Рольф» открыть в Москве два новых дилерских центра этого бренда.
Отдельно Виноградова выделила российский бренд электромобилей Evolute. По её мнению, благодаря локализованной сборке на заводе в Липецке, у этого производителя есть все шансы не просто остаться на рынке, но и стабильно развиваться в перспективе.