В России стартует производство китайских автомобилей





Автопроизводители Changan и Geely из Китая активно работают над локализацией производства в России. По словам гендиректора компании «Рольф» Светланы Виноградовой, переговоры Changan находятся на продвинутой стадии, что уже побудило «Рольф» открыть в Москве два новых дилерских центра этого бренда.

