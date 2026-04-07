В России открылись предзаказы на HUAWEI Mate 80 Pro и HUAWEI WATCH GT Runner 2

Сеть restore: открыла предзаказы в России на флагманский смартфон HUAWEI Mate 80 Pro и беговые смарт-часы HUAWEI WATCH GT Runner 2. В этот раз ставка сделана на камеру и ИИ в смартфоне, а также на точную аналитику бега в часах.

HUAWEI Mate 80 Pro продвигается под слоганом «Видеть настоящее». Это не просто маркетинг. Камера здесь реально прокачана: основной сенсор на 50 Мп с размером 1/1,28", плюс новая система XMAGE второго поколения с увеличенным захватом света на 96%. Цвета стали точнее на 43%, а динамический диапазон вырос сразу на 300% благодаря DCG HDR. В результате смартфон вытягивает сложные сцены — от контрового света до ночной съёмки — без потери деталей.Дополняет систему телемакрообъектив на 48 Мп с 4-кратным оптическим зумом и фокусировкой с 5 см, а также ультраширик на 40 Мп. Универсальный набор под любые сценарии. Плюс в нём есть ИИ-функции: удаление объектов, выбор лучшего кадра с лицами, помощь с композицией и даже встроенный ассистент для работы с текстом и изображениями.По железу HUAWEI Mate 80 Pro предлагает солидную батарею на 5750 мА·ч с зарядкой до 100 Вт по проводу и 80 Вт без провода, двойную систему охлаждения и экран на 6,75 дюйма с яркостью до 3000 нит и частотой обновления 1-120 Гц. Для максимальной защиты экран прикрыт стеклом Kunlun Glass второго поколения, а корпус соответствует стандартам IP68/IP69.HUAWEI WATCH GT Runner 2 — лёгкие часы (всего 34,5 г) с титановым корпусом, сделанные специально для бега. Главная фишка — аналитика: часы умеют рассчитывать лактатный порог, отслеживать мощность бега и помогать строить тренировочный план. Появился режим «Марафон» с поддержкой реальных трасс и подсказками по ходу забега.Точность геолокации прокачали серьёзно — новая 3D-антенна даёт прирост до 250%, что особенно важно в сложных условиях вроде города или леса. Также в устройстве есть система TruSense для мониторинга состояния организма, NFC для оплаты и продуманный ремешок AirDry, который не мешает даже на интенсивных тренировках.Условия покупки по предзаказу в период с 7 по 16 апреля следующие:— HUAWEI Mate 80 Pro (16/512 ГБ) — 99 999 рублей (по предзаказу можно получить скидку 5 000 рублей + 2 года сервиса HUAWEI Care+ бесплатно)— HUAWEI WATCH GT Runner 2 — 31 999 рублей (по предзаказу можно получить скидку 2000 рублей + 2 года сервиса HUAWEI Care+ бесплатно)