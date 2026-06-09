В России стартуют продажи ударопрочного смартфона realme C100i с батареей 7000 мА·ч по цене от 13 999 рублей

Цены и доступность

realme объявляет о старте продаж в России новой модели начального сегмента — realme C100i. Новинка получила сверхъёмкую батарею на 7000 мА·ч, дисплей с частотой 120 Гц, а также повышенную ударопрочность.Главная особенность realme C100i — аккумулятор Titan ёмкостью 7000 мАч, количество циклов заряда которого превышает 1600 раз. Согласно внутренним тестам, новинка способна обеспечить до 21 часа просмотра видео и до 96 часов воспроизведения музыки от одного заряда.Поддерживается быстрая зарядка мощностью 15 Вт, а функция реверсивной проводной зарядки 6 Вт превращает смартфон в компактный пауэрбанк.realme C100i оснащён 6,7-дюймовым HD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 900 нит. Высокая частота обеспечивает плавный скроллинг ленты, мягкие анимации интерфейса и комфортное восприятие видео, а запас яркости позволяет уверенно пользоваться смартфоном под прямым солнцем. Кроме того, отсутствие ШИМ-мерцания, что снижает нагрузку на зрение при длительном использовании.За плавность работы системы отвечает восьмиядерный чипсет Unisoc T7250 (T615) на 12-нм техпроцессе и динамическое расширение оперативной памяти до 18 ГБ. Благодаря этому приложения реже перезапускаются в фоне, а переключение между задачами остаётся быстрым даже при высокой нагрузке. По словам бренда, модель прошла тест «48 месяцев плавности» — realme гарантирует, что смартфон сохранит стабильное быстродействие на протяжении четырёх лет интенсивной эксплуатации, а не только в первые месяцы после покупки.Несмотря на то, что новинка относится к доступному ценовому сегменту, она получила усиленную конструкцию ArmorShell. Корпус прошёл сертификацию по военному стандарту ударопрочности MIL-STD 810H: оптимизированная структура передней рамки с увеличенной высотой по углам, внутренние амортизирующие элементы с пенным демпфированием ключевых компонентов и упрочнённое защитное стекло обеспечивают выживаемость смартфона при падениях с высоты до 2 метров — в том числе на твёрдые поверхности вроде мрамора. А защита по стандарту IP64 спокойно переживает пыль, дождь и брызги. Также есть функция «Управление мокрыми руками» и самоочистка динамика от воды и пыли с помощью звуковых волн.Ёмкая батарея realme C100i не делает смартфон увесистым «кирпичем»: задняя панель выполнена в эстетике Fluid Design со скругленными углами. Толщина корпуса составила всего 8,38 мм, при весе 208 гр.Из коробки смартфон работает на оболочке realme UI на базе Android 16. Пользователям доступен набор инструментов NEXT AI, среди которых: ИИ-ластик, умное улучшение портрета и вырезание для создания стикеров, а также уличный ИИ-режим, повышающий читаемость экрана и сетевую производительность под открытым небом.realme C100i в фиолетовом и серебристом цветах поступит в продажу 9 июня 2026 года по цене 13 999 руб за версию 4/64 ГБ и 15 999 руб за версию 4/128 ГБ. Новинка доступна в фирменных магазинах realme, у официальных партнёров бренда, а также на всех ведущих российских маркетплейсах.