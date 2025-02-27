В России усложнят жизнь самокатчикам

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Посёлок Шушары» Михаил Ветров предложил ввести возрастной ценз при аренде электросамокатов. По его мнению, к управлению таким транспортом следует допускать людей не моложе 21-22 лет. В транспортном блоке Смольного поддержали его идею, чиновники планируют в ближайшие недели провести совещание по этому вопросу с привлечением представителей кикшеринговых сервисов.
«Для меня и специалистов, находящихся глубоко в теме, очевидно, что между шеринговым электросамокатом и маломощным мотоциклом практически нет разницы. Единственное, что на мотоцикл требуется водительское удостоверение, страховка и серьёзные навыки. А для самоката — пара сотен на банковской карте», — заявил Ветров.
Он считает, что на портале «Госуслуг» нужно создать раздел с виртуальными правами на вождение электросамокатов и подобного транспорта. Кикшеринговые сервисы, в свою очередь, должны будут выдавать самокаты в аренду только после того, как пользователь авторизуется через «Госуслуги» и подтвердит наличие таких прав.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил запретить ездить на электросамокатах в дождь и снег. По его мнению, такое вождение опасно как для самокатчиков, так и для пешеходов.