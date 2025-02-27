В России усложнят жизнь самокатчикам

Александр


Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Посёлок Шушары» Михаил Ветров предложил ввести возрастной ценз при аренде электросамокатов. По его мнению, к управлению таким транспортом следует допускать людей не моложе 21-22 лет. В транспортном блоке Смольного поддержали его идею, чиновники планируют в ближайшие недели провести совещание по этому вопросу с привлечением представителей кикшеринговых сервисов.

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«Для меня и специалистов, находящихся глубоко в теме, очевидно, что между шеринговым электросамокатом и маломощным мотоциклом практически нет разницы. Единственное, что на мотоцикл требуется водительское удостоверение, страховка и серьёзные навыки. А для самоката — пара сотен на банковской карте», — заявил Ветров.

Он считает, что на портале «Госуслуг» нужно создать раздел с виртуальными правами на вождение электросамокатов и подобного транспорта. Кикшеринговые сервисы, в свою очередь, должны будут выдавать самокаты в аренду только после того, как пользователь авторизуется через «Госуслуги» и подтвердит наличие таких прав. 

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил запретить ездить на электросамокатах в дождь и снег. По его мнению, такое вождение опасно как для самокатчиков, так и для пешеходов.
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Источник:
Деловой Петербург
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Комментарии

+654
law
Тоесть машина с 18 а самокат с 21?
Вчера в 18:54
#
+433
Alex82 law
😱🤭
Вчера в 19:33
#
+254
paradox law
В США в некоторых штатах с 14 лет право управления автомобилем возможно.
2 часа назад в 22:05
#
+4528
Gabriel paradox
Это очень условно.
14 летний водитель не может быть за рулем один, а только в присутствии взрослого, в темное время даже со взрослым ездить запрещено. Точно не помню что-то типа 01 ночи до 05 утра.
А по факту в большинстве случаев речь идёт о получении временного «ученического» удостоверения, которое выдаётся на срок до нескольких лет и если полис тебя остановили и вкатили штраф , то могут и отозвать ВУ . А еще страховка на автомобиль которым управляет такой водитель конская. Плюс есть еще ограничения по мощности автомобиля которым можно управлять( не во всех штатах).
Ну и желательно быть правильного цвета кожи.
час назад в 22:35
#
+1346
Grealex
Для начала, нужно каршеринг ограничить и возрастом и стажем. Только что, по ящику показали, как 18-и летний ас, сбил двоих на смерть. А то права получат, и на следующий день уже на карше, а по факту без инструктора даже не ездили. Я бы вообще стаж от трех лет сделал. Понятно, что кто-то много денег потеряет, а кто-то и до старости тогда доживет.
56 минут назад
#

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