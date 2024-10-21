В России увеличились госзакупки «вражеских» смартфонов

Как сообщают «Ведомости», за прошедшие три квартала 2024 года сумма госзакупок смартфонов Apple в России составила 6,88 миллиона рублей. В том же периоде 2023 года она была в четыре раза меньше — 1,64 миллиона.
Летом 2023 года государственные организации (Минпромторг, Минцифры, Минздрав, Минтранс, «Ростех», РЖД) начали отказываться от приобретения и использования айфонов. Это произошло после того как «Лаборатория Касперского» и ФСБ предупредили, что эти устройства могут использоваться хакерами и спецслужбами США для слежки за гражданами РФ. В iOS тогда действительно нашли серьёзную уязвимость, но она была закрыта компанией Apple с очередным обновлением операционной системы.
В перспективе российские госорганы планируют перейти на отечественные смартфоны (в том числе на базе ОС «Аврора»). Сейчас закупка таких устройств минимальна — эксперты объясняют это нехваткой программного обеспечения, необходимого для работы сотрудникам госорганов. Доля iPhone в общем объёме госзакупок смартфонов тоже остаётся сравнительно небольшой. На первом месте устройства Samsung (41,3 миллиона рублей), на втором Realme (16,2 миллиона), а на третьем Xiaomi (10,9 миллиона).
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