В России уже тестируют смартфон с KasperskyOS. Он очень необычный

По данным ТАСС, в России и других странах СНГ проходит тестирование смартфон на базе KasperskyOS. Эта операционная система была разработана «Лабораторией Касперского».
Разработка самого устройства была доверена компании «Аквариус». Как выглядит этот аппарат, достоверно неизвестно (хотя есть примерный рендер), но сообщается, что в целях безопасности у него нет фотокамеры. Он предназначен для коммерческого использования, оснащён модулем NFC и поддерживает Telegram. Само собой, на нём можно совершать звонки и пользоваться интернетом.
Информации и KasperskyOS тоже пока мало, но кое-что имеется: она создана на коде ядра Linux, написана с нуля специалистами «Лаборатории Касперского» и обладает мощной защитой от хакерских атак. Сейчас «Лаборатория Касперского» и «Аквариус» собирают отзывы от потенциальных заказчиков, участвующих в тестировании, после чего могут внести улучшения в функциональность KasperskyOS и характеристики смартфона.
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