Компания Harman выпустила в России две новые модели полностью беспроводных наушников — внутриканальные JBL TUNE 125TWS и вкладыши JBL 225TWS. Новинки сохранили узнаваемый дизайн, но получили прирост времени автономной работы, порт USB-C, свежую версию Bluetooth и возможность использования каждого наушника поодиночке.
Внутриканальные наушники JBL TUNE 125TWS можно использовать на протяжении всего дня — в дороге, дома, или на уличной тренировке. Каждый наушник укомплектован самостоятельным модулем Bluetooth, встроенным микрофоном и кнопкой управления вызовами и воспроизведением, что позволяет использовать их по отдельности. Для удобства сопряжения с мобильными устройствами под управлением Android поддерживается технология Google Fast Pair — сразу после открытия кейса на смартфоне появляется уведомление с предложением подключить наушники. За звук отвечают динамики диаметром 5,8 мм с поддержкой технологии улучшения низких частот Pure Bass. Встроенный аккумулятор рассчитан на 8 часов работы, а при использовании зарядного кейса суммарное время возрастает до 32 часов. Модель представлена в 4 цветовых решениях (чёрном, синем, розовом, белом) и стоит 4490 рублей.
Наушники-вкладыши JBL TUNE 225TWS ориентированы на тех, кто части находится в движении и хочет поддерживать связь с окружающей обстановкой — отсутствие полной шумоизоляции позволяет легко ориентироваться в городской среде и своевременно реагировать на звуки, требующие внимания. Отсутствие проводов и технология Dual Connect позволяют использовать новинку для звонков и прослушивания музыки как в стерео-, так и в монорежиме, поскольку каждый наушник может использоваться самостоятельно. Кнопки управления защищены от случайных касаний и отрабатывают переключения треков, прием звонков или запуск голосового ассистента. Звучание обеспечивается 12-мм динамиками с поддержкой технологии Pure Bass. Новинка рассчитана на 5 часов работы от одного заряда, а в тандеме с кейсом может проработать суммарно до 25 часов.
Приобрести JBL TUNE 125TWS и JBL TUNE 225TWS можно в фирменном магазине Harman.
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Внешне тоже самое и арматура 12мм у обоих 🤷🏼♂️
Колонки и них отличные, а наушники посредственные.