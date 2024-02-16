В России выпустили ноутбук с отечественной операционной системой «ОСнова»





Бренд Fplus выпустил на российский рынок ноутбук i5-16512. Его главная особенность заключается в использовании операционной системы «ОСнова», которая создана на базе Linux специально для России.



Ноутбук Fplus i5-16512 оснащён IPS-экраном диагональю 15,6 дюйма с разрешением Full HD и частотой обновления 60 Гц, процессором Intel Core i5-1235U со встроенной графикой Intel Iris, SSD-накопителем объёмом 512 ГБ, портами USB Type-A и USB Type-C, 3,5-миллиметровым аудиовыходом, веб-камерой, слотом для карты памяти, сканером отпечатков пальцев и аккумулятором, рассчитанным на 7 часов работы под средней нагрузкой. Сборка производится на заводе в Московской области.



Российский Linux-дистрибутив «ОСнова» получил несколько встроенных приложений, актуальных для России, в том числе «МойОфис» и «Яндекс Браузер». Также предустановлен эмулятор Wine, позволяющий запускать некоторые программы, созданные для Windows.



Это устройство предназначено в основном для корпоративного сегмента, но приобрести его смогут и обычные пользователи. Цена пока не объявлена, но аналогичная модель с Windows продаётся на маркетплейсах приблизительно за 70 тысяч рублей.



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