В России выпустят полностью отечественный смартфон. Даже сборка — в РФ

Александр

Компания НТЦ ИТ «РОСА» планирует выпустить смартфон с операционной системой собственной разработки. ОС называется Rosa Mobile, а её интерфейс напоминает Android и iOS.



Смартфон будет продаваться примерно за 40 тысяч рублей, его производство запустят на заводе «Рутек» в Зеленограде. В настоящее время на этом заводе выпускаются ноутбуки, IP-камеры, радиостанции, рации и ряд другой электроники. Дизайн и характеристики устройства пока не раскрываются, опубликованы лишь скриншоты Rosa Mobile. Известно, что эта операционная система будет совместима с некоторыми приложениями для Android.



Стабильная версия Rosa Mobile будет готова к августу, а производство смартфона начнётся осенью этого года. В первую очередь это устройство будет предназначаться для корпоративных заказчиков, однако производитель рассчитывает на то, что в перспективе интерес к нему проявят обычные пользователи.

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НТЦ ИТ «РОСА» принадлежит экс-главе Минцифры Леониду Рейману. Эта компания работает над собственной операционной системой для смартфонов и планшетов с 2015 года. Известно, что платформа основана на Linux-дистрибутиве Mandrive и, в отличие от аналогов, не использует код Android Open Source Project. На смартфоне будет предустановлен магазин приложений, который со временем будет пополняться контентом.

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Комментарии

+173
Sergey2048
Планируют выпустить ...Всё понятно.
Сегодня в 13:15
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kardigan
+3086
kardigan
Если выйдет по любасу куплю-глянем, что за диковеная зверушка получилась и при всём при том не в китае.
2 часа назад в 14:04
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tellurian
+4881
tellurian
Пусть укажут что там за комплектующие стоят? Экран, батарейка, процессор, память, чип WiFi/сотовая связь.
Я не слышал про такие в России.
час назад в 15:32
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