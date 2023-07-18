В России выпустят полностью отечественный смартфон. Даже сборка — в РФ

Компания НТЦ ИТ «РОСА» планирует выпустить смартфон с операционной системой собственной разработки. ОС называется Rosa Mobile, а её интерфейс напоминает Android и iOS.







Смартфон будет продаваться примерно за 40 тысяч рублей, его производство запустят на заводе «Рутек» в Зеленограде. В настоящее время на этом заводе выпускаются ноутбуки, IP-камеры, радиостанции, рации и ряд другой электроники. Дизайн и характеристики устройства пока не раскрываются, опубликованы лишь скриншоты Rosa Mobile. Известно, что эта операционная система будет совместима с некоторыми приложениями для Android.







Стабильная версия Rosa Mobile будет готова к августу, а производство смартфона начнётся осенью этого года. В первую очередь это устройство будет предназначаться для корпоративных заказчиков, однако производитель рассчитывает на то, что в перспективе интерес к нему проявят обычные пользователи.





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НТЦ ИТ «РОСА» принадлежит экс-главе Минцифры Леониду Рейману. Эта компания работает над собственной операционной системой для смартфонов и планшетов с 2015 года. Известно, что платформа основана на Linux-дистрибутиве Mandrive и, в отличие от аналогов, не использует код Android Open Source Project. На смартфоне будет предустановлен магазин приложений, который со временем будет пополняться контентом.