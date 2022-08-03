Электросамокаты

В России выпустят самокат по цене квартиры

Александр


Компания Caviar сменила торговую стратегию. Раньше она выпускала модифицированные версии смартфонов (в основном iPhone и Galaxy), украшенные золотом, драгоценными камнями и другими редкими материалами, а теперь представила кастомизированный электросамокат Thunderball с максимальной скоростью 100 км/ч.

За основу Thunderball был взят самокат Dualtron X2 компании Minimotors, а все компоненты были покрыты чистым золотом. Создание каждого экземпляра у сотрудников Caviar займёт примерно два месяца. В настоящее время инженеры заняты отработкой технических деталей самоката, до конца лета планируется завершить конструкторские работы, а сами устройства поступят в продажу в октябре 2022 года. В настоящее время у Caviar готова лишь визуализация Thunderball. Судя по ней, электросамокат выглядит слишком шикарным, чтобы ездить на нём по улицам. Впрочем, если у вас есть вооружённая охрана, то это не проблема.

Забронировать электросамокат Thunderball можно за 2,9 миллиона рублей (около 49 тысяч долларов США). Примечательно, что Caviar планирует подарить iPhone 14 всем покупателям этой новинки, оформившим предзаказ.


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Комментарии

+19
ONG
вот такой собьет тебя, еще и должен останешься.
6 минут назад
#
+31
bagdan1978
Ради айфона нужно брать…
5 минут назад
#
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