



«Ростелеком», владеющий операционной системой «Аврора», не оставляет попытки убедить производителей в целесообразности выпуска смартфонов с ней. На этот раз согласился бренд F+ (бывший Fly), но на условии, что клиентам будет позволено заменить «Аврору» на Android.



В ближайшее время начнётся производство смартфона F+ pro, который был разработан R& D-подразделением компании «Марвел». Характеристики этого устройства не раскрываются, но известно, что в нём используется процессор MediaTek. В дальнейшем планируется оснащать такие устройства российскими компонентами и включить их в реестр российской продукции, которая имеет на госзакупках приоритет перед иностранной.



Первая партия смартфонов F+ pro будет готова к середине лета, однако адаптация «Авроры» займёт несколько месяцев, так что это устройство будет выпущено ориентировочно осенью. Как уже говорилось, клиент при желании сможет выбрать вместо «Авроры» другую операционную систему — Android.



Смартфон F+ pro предназначен для государственного и корпоративного секторов. Кто будет закупать эти смартфоны для своих нужд, пока неизвестно. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что спрос на F+ pro будет очень низким, поскольку корпоративные клиенты предпочитают в основном продукцию Apple и Samsung.



В реестре Минпромторга нет ни одного российского смартфона или сотового телефона, но есть три модели планшетов, в том числе модель от компании «Аквариус» на базе «Авроры», которая будет использоваться при всероссийской переписи населения во второй половине 2021 года.







