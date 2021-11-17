



Группа «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала повышенный интерес к сетевым и беспроводным зарядных устройствам на фоне возросшей популярности флагманов и упрощения их комплектации производителями устройств. За девять месяцев 2021 года на российском рынке продажи таких аксессуаров оказались чуть менее 5 млн штук и более 6 млрд рублей, что соответственно больше на 45% и в 2,3 раза, чем годом ранее. Зарядное устройство приобретают почти к каждому четвёртому смартфону.



Продажи сетевых зарядных устройств в России за 9 месяцев текущего года достигли порядка 4,5 млн устройств и 5 млрд рублей, что больше почти на 50% в количественном выражении и 2,5 раза в деньгах. Средний чек составил 1,1 тыс. рублей. Растёт популярность адаптеров питания стоимостью более 1,5 тысяч с мощностью от 18 Вт, включая модели для быстрого «умного» пополнения энергии гаджета. Спрос на беспроводные зарядные аксессуары, поддерживающие стандарт Qi, в этому году вырос на треть в штуках и на 90% раза деньгах, до более чем 350 тысяч устройств и 1,2 млрд рублей. Средняя стоимость такого аксессуара составляет чуть более 3 тысяч рублей.



Российский рынок смартфонов в январе–сентябре 2021 года в натуральном выражении составил порядка 21,5 млн устройств. Таким образом, почти к каждому четвёртому девайсу покупают зарядное устройство. Наиболее высокую динамику в текущем году демонстрируют смартфоны стоимостью от 50 000 рублей. Интерес к флагманам вызван желанием пользоваться 2-3 года одним устройством с максимальным набором технических функций. Штучные продажи смартфонов с поддержкой беспроводной зарядки стандарта Qi в текущем году в России увеличились на 80%, а доля таких устройств достигла 17%, что составляет более 3,6 млн штук (в прошлом году доля составляла 10%).







