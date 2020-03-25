Крупные российские ритейлеры повысили цены на смартфоны Apple. Увеличение замечено в «М.Видео», «Эльдорадо», «Связном», «Евросети», «Ситилинке», Re:Store, DNS и других магазинах.
Примерные цены:
- iPhone 11 64 ГБ —
59 990/ 61 990 рублей
-
iPhone 11 Pro 64 ГБ —
89 990/ 92 990 рублей
-
iPhone 11 Pro Max 64 ГБ —
99 990/ 102 990 рублей
-
iPhone XR 64 ГБ —
49 990/ 52 990 рублей
Не исключено, что компания Apple увеличила закупочные или рекомендованные цены. Это может связано с ослаблением рубля к более стабильным валютам: ещё месяц назад доллар стоил около 64 рублей, а сейчас он колеблется в районе 78-80 рублей.
Поскольку рубль подешевел примерно на треть, можно предположить, что импортные товары, в том числе электроника, будут дорожать и дальше. По оценке экспертов, при существующем курсе валют в ближайшие месяцы нас ждёт подорожание на уровне 20-40%.
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