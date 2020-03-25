iPhone 11

Крупные российские ритейлеры повысили цены на смартфоны Apple. Увеличение замечено в «М.Видео», «Эльдорадо», «Связном», «Евросети», «Ситилинке», Re:Store, DNS и других магазинах.

Примерные цены:

  • iPhone 11 64 ГБ — 59 990 / 61 990 рублей
  • iPhone 11 Pro 64 ГБ — 89 990 / 92 990 рублей
  • iPhone 11 Pro Max 64 ГБ — 99 990 / 102 990 рублей
  • iPhone XR 64 ГБ — 49 990 / 52 990 рублей
Цены на одно и то же устройство в разных магазинах могут отличаться в пределах нескольких тысяч рублей, но в любом случае они заметно выросли. Кроме того, если раньше магазины проводили распродажи и предлагали скидки, то сейчас отказались от большинства стимулирующих программ при продаже устройств Apple

Не исключено, что компания Apple увеличила закупочные или рекомендованные цены. Это может связано с ослаблением рубля к более стабильным валютам: ещё месяц назад доллар стоил около 64 рублей, а сейчас он колеблется в районе 78-80 рублей.

Поскольку рубль подешевел примерно на треть, можно предположить, что импортные товары, в том числе электроника, будут дорожать и дальше. По оценке экспертов, при существующем курсе валют в ближайшие месяцы нас ждёт подорожание на уровне 20-40%.



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Источник:

Hi-Tech Mail.ru Hi-Tech Mail.ru

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