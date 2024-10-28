В России заметно подорожали смартфоны. И это не предел

По данным «Известий», за 9 месяцев 2024 года смартфоны в России стали дороже в среднем на 12-15% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Ожидается, что к концу года они подорожают ещё сильнее.
Средняя стоимость смартфона увеличилась с 21,2 до 23,9 тысячи рублей. Рост цен связан с ослаблением рубля, усложнением логистики и банковских операций, а также с увеличением ключевой ставки ЦБ, из-за которого кредитование теперь обходится бизнесу дороже.
Центробанк недавно повысил ключевую ставку с 19% до 21% и рассматривает возможность её увеличения до 23%. При этом регулятору не удаётся сдерживать инфляцию до желаемых 4% в год, по итогам 2024 года она составит приблизительно 9%. В ноябре и декабре ожидается резкое повышение цен на электронику, причём некоторые категории товаров (например, холодильники и стиральные машины) станут дороже на 25-30%. К перечисленным выше проблемам добавится повышенный спрос накануне новогодних праздников, который тоже повлияет на цены.
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