В России заметно подорожали смартфоны. И это не предел

Александр



По данным «Известий», за 9 месяцев 2024 года смартфоны в России стали дороже в среднем на 12-15%  в сравнении с тем же периодом прошлого года. Ожидается, что к концу года они подорожают ещё сильнее.

Средняя стоимость смартфона увеличилась с 21,2 до 23,9 тысячи рублей. Рост цен связан с ослаблением рубля, усложнением логистики и банковских операций, а также с увеличением ключевой ставки ЦБ, из-за которого кредитование теперь обходится бизнесу дороже.

Центробанк недавно повысил ключевую ставку с 19% до 21% и рассматривает возможность её увеличения до 23%. При этом регулятору не удаётся сдерживать инфляцию до желаемых 4% в год, по итогам 2024 года она составит приблизительно 9%. В ноябре и декабре ожидается резкое повышение цен на электронику, причём некоторые категории товаров (например, холодильники и стиральные машины) станут дороже на 25-30%. К перечисленным выше проблемам добавится повышенный спрос накануне новогодних праздников, который тоже повлияет на цены.

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Комментарии

banditos
+146
banditos
К 11.11;)
2 часа назад в 14:04
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