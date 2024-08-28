В России запущен первый поезд под управлением нейросети

Беспилотный электропоезд «Ласточка» самостоятельно движется по маршруту и делает остановки, но за ним присматривает машинист.
«Умный» поезд уже перевозит пассажиров на Московском центральном кольце. Нейросеть полностью берет на себя курсирование по маршруту, принятие решений и выполнение необходимых действий. Впрочем, называть транспорт полностью беспилотным пока рано — в кабине есть машинист, который следит за работой системы, а также открывает и закрывает двери вагонов.
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Беспилотную систему передвижения создавали несколько лет. Сейчас она достигла третьего уровня по международной классификации. Четвертый — полностью беспилотный поезд — планируют запустить в 2026 году. В РЖД считают, что проделав огромную работу, смогли добиться максимальной безопасности для пассажиров новой «Ласточки»:
«Созданы десятки различных сценариев нештатных ситуаций. Автопилот и система умного зрения реагируют на них раньше, чем машинист. Работа всех систем "умного электропоезда" прошла испытания. Получены соответствующие сертификаты».
В компании добавили, что поезд оснащен полностью российскими разработками, среди которых интеллектуальное техническое зрение, сложные нейронные сети и цифровые технологии связи.