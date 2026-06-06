В России запустят спутниковый интернет — почти Starlink
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) генеральный директор «ИКС Холдинг» Алексей Шелобков сообщил о планах в 2027 году запустить коммерческую эксплуатацию системы спутникового интернета. По его словам, в ближайшие недели начнутся испытания уже выведенных на орбиту спутников. Проект реализует частная компания «Бюро 1440», входящая в структуру «ИКС Холдинга».
Первые 16 спутников связи под названием «Рассвет» были запущены 23 марта ракетой-носителем «Союз-2.1Б». В течение нескольких лет группировку планируется нарастить до 900 аппаратов, что примерно в 12 раз меньше, чем у глобальной сети Starlink от компании SpaceX. При этом в 2027 году компания намерена вывести на орбиту 292 спутника, а к 2035 году — довести группировку до 900 единиц. Скорость доступа к интернету через эту систему составит до 1 Гбит/с, а задержка сигнала не превысит 70 мс.
Внедрение российского спутникового интернета позволит обеспечить связью удалённые и труднодоступные районы страны. Кроме того, система будет использоваться для предоставления доступа к интернету в поездах дальнего следования, включая «Сапсаны» и «Ласточки», а также на борту российских самолётов. SpaceX ограничивает использование Starlink на территории РФ, а российское правительство ввело запрет на ввоз иностранных спутниковых терминалов в целях безопасности страны.
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