В Россию попали миллионы устройств, заражённых вирусами на заводах



Фото: Unplash



Компания Trend Micro выяснила, что в России продаются устройства, заражённые вирусами, которые были созданы хакерской группировкой Lemon Group. Вредоносы найдены в смартфонах, смарт-часах, умных телевизорах и другой электронике.



Масштаб распространения вирусов огромный — он может находиться на сотнях тысяч или даже миллионах устройств. ИБ-специалисты полагают, что заражение производилось непосредственно на заводах, где изготавливаются устройства. Это позволило внедрить вирус глубоко в прошивку на аппаратном уровне, благодаря чему его невозможно обнаружить и удалить. Заметить вредонос можно по его активности: он отправляет SMS на короткие номера, оформляя подписки, чрезмерно расходует трафик, загружает процессор, сжирает заряд аккумулятора, показывает рекламу поверх приложений. В некоторых случаях вирус организует слежку за действиями пользователя и передаёт на удалённый сервер личную и платёжную информацию.



Шанс столкнуться с вирусом в прошивке намного выше в случае с гаджетами малоизвестных китайских брендов, которые реализуются маркетплейсами. Заражённую технику можно найти и в мелких торговых точках, которые закупают товары там же. Эксперты не исключают, что злоумышленники провели атаку на инфраструктуру нескольких производителей электроники и внедрили вредоносный код в прошивки выпускаемых ими устройств. Если это так, то вендоры непричастны к появлению вирусов на гаджетах, которые поставляются в Россию.

