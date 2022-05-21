Samsung Обход санкций

В Россию прибыли первые смартфоны по параллельному импорту из Казахстана. Цены очень неприятные

Александр


В российских магазинах появились смартфоны Samsung, ввезённые методом параллельного импорта без разрешения производителя — не напрямую из Южной Кореи, а опосредованно через Казахстан. Они уже продаются в DNS, «Связном» и «М.Видео».

Отличить казахстанские версии смартфонов Samsung можно по буквам kz в полном названии модели. Кроме того, на них при первом запуске не появляется экран с выбором приложений российских разработчиков из специального перечня. В остальном они такие же, как те, что могли бы поставляться в Россию.

Из Казахстана в Россию завозятся новые модели серии Galaxy A, которые компания Samsung так и не привезла в Россию (официально — из-за логистических проблем, а в реальности, вероятно, из-за опасения введения вторичных санкций со стороны США и стран Евросоюза). Эти смартфоны продаются в полтора-два раза дороже, чем прошлогодние модели на старте продаж. Цены такие:

«Связной»:

  • Galaxy A23 (64 и 128 ГБ): 34 490 и 39 490 рублей
  • Galaxy A33 (128 ГБ): 46 990 рублей
  • Galaxy A53 (128 ГБ): 49 990 рублей
  • Galaxy A73 (128 и 256 ГБ): 62 990 и 69 990 рублей

«М.Видео»:

  • Galaxy A13 (64 ГБ и 128 ГБ): 19 999 и 22 999 рублей
  • Galaxy A23 (64 и 128 ГБ): 24 999 и 27 999 рублей

DNS:

  • Galaxy A13 (64 ГБ и 128 ГБ): 19 999 и 22 999 рублей
  • Galaxy A23 (64 и 128 ГБ): 24 999 и 27 999 рублей
  • Galaxy A33 (128 ГБ): 36 999 рублей
  • Galaxy A53 (128 и 256 ГБ): 39 999 и 44 999 рублей
-11
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Обновление One UI ломает смартфоны Samsung
Представлен Samsung Galaxy S20 FE 2022 — почти флагман, и цена не пугает
Обзор смартфона Samsung Galaxy S22

Рекомендации

Рекомендации

Российские пользователи обвалили рейтинг Google Pay
Эльдар Муртазин: Google готовит большую неприятность для России
Пользуетесь крутым айфоном? Придётся присмотреться к ноунейм-брендам с HarmonyOS
Параллельный импорт создаст огромные проблемы продавцам электроники

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+250
Dmitriy
А-серия за такие деньги? Там качество сборки и софта как у чистых китайцев по 20 баксов 10 лет назад.
Сегодня в 18:05
#
–465
n0mer Dmitriy
🤣 чо правда?
час назад в 19:49
#
+235
ya_apple
Наценки за воздух, конечно
Сегодня в 18:29
#
tellurian
+3709
tellurian
Ещё бы написали какие были.
Я не следил за этими моделями и не знаю, дорого это и на сколько.
2 часа назад в 19:09
#
S.T.A.L.K.E.R.
+320
S.T.A.L.K.E.R.
Или Связной прифигел или DNS альтруисты 😄😄😄
2 часа назад в 19:19
#
Disney
+134
Disney
Провалится вся эта затея с параллельным импортом, дорого. Люди не будут брать.
час назад в 19:43
#
s_medik
+2788
s_medik Disney
Это пока дефицита нет, как только будет 2 вариант — или брать это или без смартфона ходить, то полагаю выберут первое.
29 минут назад
#
Вася Вотафаков
+4889
Вася Вотафаков
Вангую. Так и останутся на витрине.
час назад в 20:34
#
Tigrolik
+506
Tigrolik
С одной стороны офигеваешь, что бюджетники на андроиде дороже айфона. А с другой стороны, андроид сейчас интересней выглядит. Айфон-то только отбитый пойдет покупать.
минуту назад
#