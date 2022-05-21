В Россию прибыли первые смартфоны по параллельному импорту из Казахстана. Цены очень неприятные

Galaxy A23 (64 и 128 ГБ): 34 490 и 39 490 рублей

Galaxy A33 (128 ГБ): 46 990 рублей

Galaxy A53 (128 ГБ): 49 990 рублей

Galaxy A73 (128 и 256 ГБ): 62 990 и 69 990 рублей

Galaxy A13 (64 ГБ и 128 ГБ): 19 999 и 22 999 рублей

Galaxy A23 (64 и 128 ГБ): 24 999 и 27 999 рублей

Galaxy A13 (64 ГБ и 128 ГБ): 19 999 и 22 999 рублей

Galaxy A23 (64 и 128 ГБ): 24 999 и 27 999 рублей

Galaxy A33 (128 ГБ): 36 999 рублей

Galaxy A53 (128 и 256 ГБ): 39 999 и 44 999 рублей

В российских магазинах появились смартфоны Samsung, ввезённые методом параллельного импорта без разрешения производителя — не напрямую из Южной Кореи, а опосредованно через Казахстан. Они уже продаются в DNS, «Связном» и «М.Видео».Отличить казахстанские версии смартфонов Samsung можно по буквам kz в полном названии модели. Кроме того, на них при первом запуске не появляется экран с выбором приложений российских разработчиков из специального перечня. В остальном они такие же, как те, что могли бы поставляться в Россию.Из Казахстана в Россию завозятся новые модели серии Galaxy A, которые компания Samsung так и не привезла в Россию (официально — из-за логистических проблем, а в реальности, вероятно, из-за опасения введения вторичных санкций со стороны США и стран Евросоюза). Эти смартфоны продаются в полтора-два раза дороже, чем прошлогодние модели на старте продаж. Цены такие:«Связной»:«М.Видео»:DNS: