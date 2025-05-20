В Россию привезли HONOR Pad X9a — доступный планшет с большим экраном, мощными динамиками и высокой автономностью





Новинка отличается тонким и легким алюминиевым корпусом, ярким экраном HONOR FullView 11,5 дюйма с разрешением 2.5К и частотой обновления 120 Гц, аудиосистемой с 4 громкими и мощными динамиками, а также оптимальной конфигурацией памяти и автономностью до 10 часов. Новинка отличается тонким и легким алюминиевым корпусом, ярким экраном HONOR FullView 11,5 дюйма с разрешением 2.5К и частотой обновления 120 Гц, аудиосистемой с 4 громкими и мощными динамиками, а также оптимальной конфигурацией памяти и автономностью до 10 часов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи доступного планшета для развлечений — HONOR Pad X9a. Гаджет получил корпус из серого матового металла в сочетании с оформленным из мерцающего стекла блоком основной камеры. При весе 475 граммов и толщине всего 6,77 миллиметров планшет поместится практически в любую сумку или рюкзак.HONOR Pad X9a снабдили ярким экраном на 11,5 дюйма с 2,5K разрешением и частотой 120 Гц. Для комфортного использования в планшете есть технология защиты зрения, адаптивная регулировка яркости подсветки, а уровень синего света и отсутствие мерцания соответствуют сертификатам качества.Кроме того в HONOR Pad X9a установлена мощная аудиосистема с четырьмя громкими динамиками, которая обеспечивает еще больший эффект погружения в происходящее на экране и поддерживает фирменную технологию оптимизации звука HONOR Histen.HONOR Pad X9a обеспечивает плавную многозадачность за счет 6 или 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения в два раза за счет накопителя, а 256 ГБ постоянной памяти позволяют хранить на планшете все необходимое. Аккумулятор емкостью 8300 мА·ч, гарантирует длительное время автономной работы, зарядка 35 Вт быстро восполняет энергию.Новая операционная система MagicOS 9.0 с улучшеным интерфейсом эффективно использует большую диагональ экрана и обеспечивает продуктивную работу за счет быстрого доступа к самым важным и недавним приложениям. Прошивка поддерживает режим разделенного экрана, а экосистема HONOR Share позволяет обмениваться файлами между устройствами и вывести интерфейс смартфона HONOR на планшет. Также пользователям пригодятся ИИ-функции для работы и учебы, включая умного ассистента в Заметках с преобразованием голоса в текст и распознаванием рукописных формул.HONOR Pad X9a уже доступен в цвете космический серый в российских магазинах электроники и на маркетплейсах по цене 26 990 рублей за конфигурацию памяти 6+128 ГБ и 28 990 за версию с 8+256 ГБ.