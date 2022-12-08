Topdevice Телевизоры

В Россию привезли новые телевизоры ULTRA от Topdevice. Нереальная мощность в ультратонком дизайне

Фархад

Ультра 65

Бренд Topdevice представил на российском рынке серию премиальных телевизоров ULTRA с безрамочным дизайном и разрешением UHD.

Телевизоры доступны в диагоналях от 43 до 75 дюймов. Помимо 4K-разрешения (3840х2160 пикселей), устройства предлагают поддержку HDR, Wi-Fi 2.4 ГГц, операционную систему WildRed, встроенные динамики с Dolby Audio (2х10 Вт), поддержку цифрового телевещания DVB-T2/C/S2, аналоговый тюнер, разъём для карточки CI+ и телетекст.

Ультра 75

Фирменная оболочка WildRed предоставляет доступ к единому агрегатору фильмов со всех сервисов, YouTube, телевизионным трансляциям и караоке. Кроме того, в телевизорах ULTRA предусмотрена опция голосового управления через мобильное приложение WildRed Remote Control.

Согласно официальному пресс-релизу, новый модельный ряд станет отличным подарком всем любителям качественного изображения и объёмного звука по приемлемой цене.

Ультра 55

Модели из новой серии телевизоров Topdevice появятся в розничных магазинах и на маркетплейсах в декабре 2022 года по цене от 20 000 рублей.

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