В Россию привезли новые телевизоры ULTRA от Topdevice. Нереальная мощность в ультратонком дизайне

Бренд Topdevice представил на российском рынке серию премиальных телевизоров ULTRA с безрамочным дизайном и разрешением UHD.Телевизоры доступны в диагоналях от 43 до 75 дюймов. Помимо 4K-разрешения (3840х2160 пикселей), устройства предлагают поддержку HDR, Wi-Fi 2.4 ГГц, операционную систему WildRed, встроенные динамики с Dolby Audio (2х10 Вт), поддержку цифрового телевещания DVB-T2/C/S2, аналоговый тюнер, разъём для карточки CI+ и телетекст.Фирменная оболочка WildRed предоставляет доступ к единому агрегатору фильмов со всех сервисов, YouTube, телевизионным трансляциям и караоке. Кроме того, в телевизорах ULTRA предусмотрена опция голосового управления через мобильное приложение WildRed Remote Control.Согласно официальному пресс-релизу, новый модельный ряд станет отличным подарком всем любителям качественного изображения и объёмного звука по приемлемой цене.Модели из новой серии телевизоров Topdevice появятся в розничных магазинах и на маркетплейсах в декабре 2022 года по цене от 20 000 рублей.