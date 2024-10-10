В Россию привезли новый смартфон Infinix HOT 50

8/128 Гб — 16 990 рублей;

6/256 Гб — 18 990 рублей;

8/256 Гб — 19 990 рублей.

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Бренд Infinix только недавно анонсировал новый бюджетный смартфон Infinix HOT 50, а уже с 15 октября его можно будет купить на российском рынке.Infinix HOT 50 получил масштабный редизайн по сравнению с прошлым поколением. Девайс оснащён 6,78-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью в 800 нит.На задней панели камеры выстроены в ряд. Тут установлен основной сенсор на 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры — 8 Мп. За производительность отвечает чип MediaTek Helio G100 с 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти. Производитель обещает стабильную работу на протяжении пяти лет.Среди прочих особенностей Infinix HOT 50 — тонкий корпус толщиной 7,7 мм, аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 18 Вт, боковой сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм аудиоразъём.Infinix HOT 50 поступит в продажу с 15 октября по следующим ценам: