В Россию привезли сразу два крутых смартфона vivo — iQOO Z10 и iQOO Neo 10

Фархад

iQOO

Суббренд компании vivo, iQOO, представил на российском рынке новые смартфоны iQOO Z10 и iQOO Neo 10.

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iQOO Z10 предлагает аккумулятором ёмкостью 7300 мАч с поддержкой быстрой зарядки FlashCharge до 90 Вт, мощный чипсет Snapdragon 7s Gen 3 и иммерсивный AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и технологиями защиты зрения.

Мощная батарея и улучшенные камеры легко поместились в тонком изящном корпусе: толщина iQOO Z10 составляет всего 7,89 мм. А изогнутый экран под углом 40° обеспечивает удобный захват и визуальную плавность.

iQOO

На задней панели расположены 2 камеры: основная на 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Разрешение фронталки — 32 Мп. Основная и фронтальная камеры поддерживают запись видео в 4К при 30 кадрах в секунду.

Продажи iQOO Z10 стартуют 6 июня 2025 года по цене от 24 999 рублей за версию 8/256 ГБ.

Смартфон iQOO Neo 10 получил чип Snapdragon 8s Gen 4 и фирменный игровой чип Q1, а также батарею на 7000 мАч с зарядкой FlashCharge до 120 Вт и AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц с функцией защиты глаз. Инновационная система охлаждения VC 7K Ultra состоит из испарительной камеры 7000 мм² с рекордной площадью охлаждения 27000 мм². Это гарантирует стабильную производительность даже при длительных игровых сессиях, стриминге и записи видео в максимальном качестве, сохраняя комфортную температуру устройства.
 
iQOO

Также iQOO Neo 10 оснащен флагманским сенсором Sony IMX882 на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и полнопиксельной автофокусировкой. Среди прочих особенностей — влагозащита IP65 и специальная защитная плёнка.
 
В России iQOO Neo 10 можно будет приобрести с 30 мая по цене от 37 999 рублей за версию с 8/256 ГБ памяти.
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Комментарии

+6
redlac77
neo ничего такой 😎
2 часа назад в 21:10
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