В Россию привезли сразу два крутых смартфона vivo — iQOO Z10 и iQOO Neo 10







Суббренд компании vivo, iQOO, представил на российском рынке новые смартфоны iQOO Z10 и iQOO Neo 10. Суббренд компании vivo, iQOO, представил на российском рынке новые смартфоны iQOO Z10 и iQOO Neo 10. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

iQOO Z10 предлагает аккумулятором ёмкостью 7300 мАч с поддержкой быстрой зарядки FlashCharge до 90 Вт, мощный чипсет Snapdragon 7s Gen 3 и иммерсивный AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и технологиями защиты зрения.Мощная батарея и улучшенные камеры легко поместились в тонком изящном корпусе: толщина iQOO Z10 составляет всего 7,89 мм. А изогнутый экран под углом 40° обеспечивает удобный захват и визуальную плавность.На задней панели расположены 2 камеры: основная на 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Разрешение фронталки — 32 Мп. Основная и фронтальная камеры поддерживают запись видео в 4К при 30 кадрах в секунду.Продажи iQOO Z10 стартуют 6 июня 2025 года по цене от 24 999 рублей за версию 8/256 ГБ.Смартфон iQOO Neo 10 получил чип Snapdragon 8s Gen 4 и фирменный игровой чип Q1, а также батарею на 7000 мАч с зарядкой FlashCharge до 120 Вт и AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц с функцией защиты глаз. Инновационная система охлаждения VC 7K Ultra состоит из испарительной камеры 7000 мм² с рекордной площадью охлаждения 27000 мм². Это гарантирует стабильную производительность даже при длительных игровых сессиях, стриминге и записи видео в максимальном качестве, сохраняя комфортную температуру устройства.Также iQOO Neo 10 оснащен флагманским сенсором Sony IMX882 на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и полнопиксельной автофокусировкой. Среди прочих особенностей — влагозащита IP65 и специальная защитная плёнка.В России iQOO Neo 10 можно будет приобрести с 30 мая по цене от 37 999 рублей за версию с 8/256 ГБ памяти.