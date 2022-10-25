iPhone 14 Проблемы

В Россию стали завозить смартфоны Apple и Samsung с неприятными особенностями и ограничениями

Александр



По данным «Коммерсанта», часть ввозимых в Россию методом параллельного импорта смартфонов Apple и Samsung обладают региональными ограничениями. Ритейлеры знают об этом и поначалу снижали цены на такие устройства, но затем перестали это делать.

В случае со смартфонами Samsung поставляются устройства, оснащённые зарядным устройством с вилкой, которая не подходит к российским розеткам. Кроме того, могут наблюдаться проблемы с активацией гаджета — необходимо, чтобы это происходило в той стране, для продажи в которой он предназначался изначально.

В арабских странах продаются айфоны с заблокированным приложением Face Time, поскольку там запрещено общаться по видеосвязи. Установить это приложение в России на такое устройство не получится. В версиях iPhone 14 для Японии и Южной Кореи невозможно отключить звук камеры — это сделано для законодательно установленной защиты женщин этих стран от скрытой съёмки.

Выбор новых смартфонов Apple в России усложняется ещё и тем, что для каждой модели в продаже присутствуют три варианта, отличающиеся способом подключения к операторской сети. Первый вариант предусматривает использования двух физических SIM-карт, второй двух электронных eSIM, а третий комбинацию с одной физической SIM-картой и одной электронной eSIM.

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Комментарии

0
woofeer
Это же региональные ограничения?! Меняешь регион и все ок.
час назад в 13:35
#
+3
CoolRoma
Про айфоны — ставишь российскую симку и региональные ограничения убираются. Сам пользуюсь японским телефоном, камера не щелкает
час назад в 13:44
#
+61
Артемий CoolRoma
проблема в авиарежиме). в самолете не поймаете связь. да и вдруг сами захотите пофоткать японских лоли, а упс и у вас смарт японский))))
48 минут назад
#
Дмитрий Павлов
+94
Дмитрий Павлов
Мне завтра про макс привезут с двумя симками. Хз для какой страны такие делают
час назад в 13:50
#
Mers
+4133
Mers
У меня 13 Max для ОАЭ. Фейс тайм работает. Главное, где ты его активировал и какая симка. Недавно же была подобная тема, типа в японской версии нельзя заглушить звук затвора камеры. Но все работает.
43 минуты назад
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+467
pincher
Про яблочные девайсы (не знаю как насчет Самсунга) написан полный бред! Про вилку да… согласен, а про все остальное 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️. Перед тем как что то писать сначала разберитесь в вопросе… срамота и желтуха!
3 минуты назад
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