В Россию стали завозить смартфоны Apple и Samsung с неприятными особенностями и ограничениями





По данным «Коммерсанта», часть ввозимых в Россию методом параллельного импорта смартфонов Apple и Samsung обладают региональными ограничениями. Ритейлеры знают об этом и поначалу снижали цены на такие устройства, но затем перестали это делать.



В случае со смартфонами Samsung поставляются устройства, оснащённые зарядным устройством с вилкой, которая не подходит к российским розеткам. Кроме того, могут наблюдаться проблемы с активацией гаджета — необходимо, чтобы это происходило в той стране, для продажи в которой он предназначался изначально.



В арабских странах продаются айфоны с заблокированным приложением Face Time, поскольку там запрещено общаться по видеосвязи. Установить это приложение в России на такое устройство не получится. В версиях iPhone 14 для Японии и Южной Кореи невозможно отключить звук камеры — это сделано для законодательно установленной защиты женщин этих стран от скрытой съёмки.



Выбор новых смартфонов Apple в России усложняется ещё и тем, что для каждой модели в продаже присутствуют три варианта, отличающиеся способом подключения к операторской сети. Первый вариант предусматривает использования двух физических SIM-карт, второй двух электронных eSIM, а третий комбинацию с одной физической SIM-картой и одной электронной eSIM.



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