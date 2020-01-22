Компания Panasonic представила в России новую модель наушников, выпущенных под принадлежащим ей брендом Technics. Это полностью беспроводные наушники Technics EAH-AZ70W с зарядным чехлом, функцией активного шумоподавления и защитой от влаги по стандарту IPX4.

В модели Technics EAH-AZ70W используются 10-мм драйверы с графеновым покрытием и специальные акустические камеры для контроля воздушного потока. За счет распределения воздушных потоков от диафрагмы формируется объёмный звук, а двойная гибридная система сочетает прямое и обратное шумоподавление с цифровой и аналоговой обработкой сигнала.

Производитель утверждает, что время автономной работы Technics EAH-AZ70W от одного заряда достигает 6 часов с непрерывно включенной системой шумоподавления, а использование зарядного чехла увеличивает время работы наушников до 18 часов.

Настраивать работу наушников можно в мобильном приложении Technics Audio Connect. Оно позволяет регулировать уровень шумоподавления, подбирать эквализацию в звуковых режимах, проверять уровень заряда, а также находить потерявшиеся наушники подачей на них звукового сигнала.

Фоновые шумы отсекаются использованием встроенного микрофона и обработкой сигнала. Переключать режимы шумоподавления можно нажатием на сенсор, который размещается на наушниках.

Наушники Technics EAH-AZ70W будут доступны в чёрном и серебристом цветах. По какой цене и когда они поступят в продажу, неизвестно.


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