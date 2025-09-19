В салонах Билайна появились демонстрационные модели iPhone 17

Артем
Снимок экрана 2025-09-19 130816.png

В офисах обслуживания клиентов Билайна в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге появились демонстрационные модели линейки iPhone 17. Клиенты могут лично оценить дизайн, габариты и цветовые решения.

Демонстрационные модели призваны помочь пользователям принять решение о покупке — почувствовать, как устройства будут лежать в руке, оценить размер экрана и толщину корпуса. 

В экспозиции представлены демообразцы всех четырёх моделей: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Особое внимание привлекает iPhone Air — демонстрационные модели подчёркивают его выдающуюся тонкость, лёгкость и эргономику, что делает его ключевым кандидатом на звание самого тонкого iPhone на данный момент. 

Вся линейка iPhone 17 и другие новинки от Apple уже доступны к предзаказу в Билайне. Клиенты, оформившие предзаказ одними из первых, получат свой новенький iPhone Air/Pro/Pro Max в стильном подарочном боксе* с качественными аксессуарами, а также мерчом Билайна. Это возможность обеспечить себя новинкой сразу со всем необходимым для комфортного использования устройства. 

Адреса офисов обслуживания Билайна с демонстрационными моделями новой линейки iPhone 17 

Москва и Московская область

● Проспект Вернадского, д. 86 А, (ТРЦ AVENUE SOUTHWEST);
● ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1 подъезд № 4;
● пр-д Багратионовский, д. 5;
● ул. Профсоюзная, д. 56;
● Чечерский проезд, д. 51, (ТРЦ Бутово Молл);
● ул. Авиамоторная, д. 14;
● г. Котельники, 1-ый Покровский проезд, д. 1;
● Московская область, Ленинский район, Калужское шоссе, 21-й км, (ТРЦ МЕГА).

Санкт-Петербург

● Каменноостровский проспект, дом 42, литер А;
● проспект Испытателей, павильон у д. 9, (у станции метро «Пионерская»);
● Лиговский проспект, д. 43-45, лит. А, 1 этаж, пом. 9-Н.

Демообразцы не являются рабочими устройствами — они предназначены для оценки внешнего вида, подбора аксессуаров и примерки чехлов. В офисах обслуживания Билайна консультанты помогут сравнить модели и оформить предзаказ.

Приобретая iPhone 17 в Билайне, клиенты могут быть уверены в безопасности сделки и получении оригинальной мобильной новинки от Apple. 

* Акция проводится в период с 09.09.2025 г. по 29.09.2025 г. включительно. На смартфон Apple iPhone 17 условия Акции не распространяются. Количество подарочных боксов ограничено. 

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636
erid: 2VSb5ykGQSM
1
Комментарии

+20
redlac77
что за модель iPhone на фотографии?
36 минут назад
#