В салонах Билайна появились демонстрационные модели iPhone 17





В офисах обслуживания клиентов Билайна в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге появились демонстрационные модели линейки iPhone 17. Клиенты могут лично оценить дизайн, габариты и цветовые решения.

Демонстрационные модели призваны помочь пользователям принять решение о покупке — почувствовать, как устройства будут лежать в руке, оценить размер экрана и толщину корпуса.В экспозиции представлены демообразцы всех четырёх моделей: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Особое внимание привлекает iPhone Air — демонстрационные модели подчёркивают его выдающуюся тонкость, лёгкость и эргономику, что делает его ключевым кандидатом на звание самого тонкого iPhone на данный момент.Вся линейка iPhone 17 и другие новинки от Apple уже доступны к предзаказу в Билайне. Клиенты, оформившие предзаказ одними из первых, получат свой новенький iPhone Air/Pro/Pro Max в стильном подарочном боксе* с качественными аксессуарами, а также мерчом Билайна. Это возможность обеспечить себя новинкой сразу со всем необходимым для комфортного использования устройства.Адреса офисов обслуживания Билайна с демонстрационными моделями новой линейки iPhone 17Москва и Московская область● Проспект Вернадского, д. 86 А, (ТРЦ AVENUE SOUTHWEST);● ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1 подъезд № 4;● пр-д Багратионовский, д. 5;● ул. Профсоюзная, д. 56;● Чечерский проезд, д. 51, (ТРЦ Бутово Молл);● ул. Авиамоторная, д. 14;● г. Котельники, 1-ый Покровский проезд, д. 1;● Московская область, Ленинский район, Калужское шоссе, 21-й км, (ТРЦ МЕГА).Санкт-Петербург● Каменноостровский проспект, дом 42, литер А;● проспект Испытателей, павильон у д. 9, (у станции метро «Пионерская»);● Лиговский проспект, д. 43-45, лит. А, 1 этаж, пом. 9-Н.Демообразцы не являются рабочими устройствами — они предназначены для оценки внешнего вида, подбора аксессуаров и примерки чехлов. В офисах обслуживания Билайна консультанты помогут сравнить модели и оформить предзаказ.Приобретая iPhone 17 в Билайне, клиенты могут быть уверены в безопасности сделки и получении оригинальной мобильной новинки от Apple.* Акция проводится в период с 09.09.2025 г. по 29.09.2025 г. включительно. На смартфон Apple iPhone 17 условия Акции не распространяются. Количество подарочных боксов ограничено.