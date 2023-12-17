В сеть слили фото с характеристиками Nothing Phone (2a)

Артем
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Также инсайдер раскрыл предположительную стоимость упрощенной версии «прозрачного» смартфона и дату выхода.

Информацией и снимками поделился пользователь X-Twitter под ником Yogesh Brar. Судя по всему, слитая информация списана с тестовой модели. Смартфон заключен в грубый корпус, скрывающий подробности дизайна. Тем не менее задняя сторона дает понять, что задний модуль камеры — двойной. Основная и сверхширокоугольная камера, предположительно, будут по 50 МП, фронтальная — 16 МП.

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Также инсайдер сообщает, что Nothing Phone (2a) получит 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц, процессор Dimensity 7200, 8 ГБ оперативной и 128 встроенной памяти. На данный момент смартфон работает на Nothing OS 2.5 и Android 14. Однако пока воспринимать информацию всерьез торопиться не стоит. В графе сведений об аккумуляторе указаны всего 1000 мА·ч, что не может быть правдой, а значит и остальные характеристики могут измениться.

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В посте Yogesh Brar прописал предположительную дату выхода и стоимость Nothing Phone (2a) — 27 февраля, $400 — в день ивента Mobile World Congress (MWC).
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Источник:
X
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Комментарии

+4342
Gabriel
NF 2 это отличный смартфон, но этот 2а страшён до нвозиожности.
40 минут назад
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